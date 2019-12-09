На "сірому" ринку вже продали понад 1 млн га української землі

Станом на серпень 2019 року за договорами довгострокової оренди і емфітевзису в Україні фактично продано близько 1,1 млн га підмораторних земель.

Про це заявив голова аграрного комітету Верховної Ради Микола Сольський, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми маємо ринок, який працює за сірими схемами обходу мораторію. Він є викривленим і має свої наслідки. Ціна на такі землі не є справедливою, і в програші залишається і продавець, який отримав занижену вартість ділянки, і покупець, який незахищений юридично", – повідомив Сольський.

За його даними, із загальної кількості сільгоспземель приватної власності близько 25,7 млн ​​га – це пайові землі, які були передані колишнім працівникам колгоспів і частині працівників соцсфери (таких пайовиків близько 7 млн) і на їх земельні ділянки поширюється мораторій. З цієї кількості за договорами емфітевзису [емфітевзис – це право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, яке посвідчується договором між власником земельної ділянки і особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою] передано 497,3 тис. га, за довгостроковими договорами оренди – 600 тис. га.

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Землю в користування

Сольський також повідомив, що є також 3,7 млн ​​га приватних сільськогосподарських земель, на які мораторій не поширюється. Їх власники можуть вільно продавати ділянки, і за останні 15 років близько 1 млн га вже продані.

Всього в Україні близько 41 млн га земель сільгоспземель, з них у державній власності понад 7 млн ​​га, у приватній – понад 33 млн га.

Глава профільного комітету зазначив, що наразі на підприємства до 1 тис. га припадає близько 35 тис. господарств, вони обробляють приблизно,23% всіх сільгоспземель. Найбільша і стабільна група – це 5 тис. підприємств із земельним банком від 1 тис. га до 10 тис. га, які обробляють понад 50% всіх сільгоспземель, вони займаються виробництвом зернових і технічних культур. 180 підприємств від 10 тис. га обробляють 21% всіх земель сільгоспземель.