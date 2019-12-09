В уряді запевняють, що вкладники "Укрбуду" можуть спати спокійно

Кабінет міністрів України знайде шляхи вирішення проблеми вкладників "Укрбуд", для цього можуть бути задіяні законодавчий, фінансовий або правоохоронний механізми.

Про це заявив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі телеканалу "Інтер", інформує БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Уряд повинен відповідати за справедливість, тому ця проблема — теж відповідальність уряду. І завдання уряду — знайти правильний механізм [ вирішення питання]", — сказав міністр.

Він вважає, що механізмом вирішення цієї проблеми можуть стати "правоохоронні органи, фінансове рішення або зміни в законодавстві".

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Відповідаючи на уточнююче запитання, чи можуть люди спати спокійно, Милованов сказав: "Ми зробимо все можливе, і я особисто теж за те, щоб справедливість була відновлена".

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