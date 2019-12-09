Українці та французи розробили кондитерський напівфабрикат

Протягом 2-3 місяців на український ринок випустять напівфабрикат, розроблений французькими кондитерами в колаборації з українським переробником овочів і фруктів.

Про це розповів власник компанії з переробки S.B Frozen Foods Андрій Жуков, під час виступу на XVI міжнародної конференції "Овочі та фрукти України 2019. Експортний прорив", передає БІЗНЕС із посиланням на Agri-gator.

"Кондитерський напівфабрикат з якісним інгредієнтом (фруктами і ягодами) може стати високоприбутковою нішею на українському ринку", – зауважує експерт.

Жуков зазначив, що в Україні останнім часом кількість кондитерських і пекарень значно зросла, тенденція до зростання буде зберігатися. При цьому, істотним попитом користуються кондитерські напівфабрикати, і продукти, що вимагають від покупця мінімального готування.

В об’єднанні з французькими кондитерами, S.B Frozen Foods планує запустити на вітчизняний ринок напівфабрикат вже протягом наступних 2-3 місяців. За словами Жукова, перші поставки напівпродукту реалізовуватимуться у великих торгових мережах і на заправних станціях.