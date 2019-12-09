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10
Вт., груд.
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Космічна галузь України збільшила виробництво на 9,3%

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За дев`ять місяців 2019 року підприємства, що входять до сфери управління Державного космічного агентства України (ДКАУ) реалізували продукції на суму понад 3 млрд грн і отримали майже 370 млн грн чистого прибутку.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Агентства.

Також підприємства космічної галузі випустили продукції на суму понад 3,046 млрд грн, що на 9,3% більше порівняно з аналогічним періодом 2018 року. 

Зокрема, збільшили обсяг товарного виробництва ДП "КБ "Південне" — на 19,4%, завод "Арсенал" — на 29%, КП СПБ "Арсенал" — на 204,9%, ДП "ВО "Київприлад" — на 88,9%.

За вказаний період було експортовано продукції на 2,43 млрд грн, що на 20% більше, ніж за відповідний період 2018 року. "Частка експорту продукції в загальному обсязі реалізації становить 78,8%. Обсяги імпорту склали 3,1% від експорту. Тобто, галузь залишається експортно-орієнтованою. Підприємства отримали за 9 місяців 2019 р чистого прибутку 369,68 млн грн. Рентабельність їхньої діяльності склала 12%. Середній розмір номінальної заробітної плати по галузі збільшився у порівнянні з початком року на 5,8% і становить 9295,9 грн", — йдеться у звіті.

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В.о. глави ДКАУ Володимир Міхеєв наголосив, що у третьому кварталі галузь працювала в екстремальному режимі. "У першу чергу, через мінімальне фінансування, відсутність державного замовлення на виробництво космічної техніки, не затвердженої досі космічної програми на 2020 рік. Однак, завдяки потужному інженерно-виробничому потенціалу і вмілому маркетингу, галузь працювала з прибутком, використовуючи можливості випуску продукції некосмічних напрямів", — сказав Міхеєв.

Нагадаємо, 3 жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє приватним компаніям вести космічну діяльність в Україні, в тому числі запускати ракети в космос.

експорт продукція космічна промисловість