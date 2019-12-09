За вихідні: нова програма з МВФ, зміцнення гривні та санкції проти "Північного потоку-2"

Україна та МВФ домовилися про нову програму співпраці

Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про трирічну програму співпраці.

Відповідна домовленість була досягнута під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, інформує БІЗНЕС із посиланням на сайт президента України.

Глава держави зазначив, що нова програма співпраці з МВФ має на меті пришвидшити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця. "Нас не влаштовують поточні темпи економічного зростання, і тому для пришвидшення зростання економіки ми спільно з нашими міжнародними партнерами продовжуватимемо реформи, щоб наздоганяти наших сусідів за рівнем економічного розвитку та добробуту", – наголосив Зеленський.

Водночас Георгієва запевнила українського президента у готовності МВФ підтримати політичний план влади для макроекономічної стабільності та економічного зростання. "Співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики підтримки нової трирічної домовленості в розмірі 4 мільярдів спеціальних прав запозичення (SDR) у рамках розширеного фонду МВФ (приблизно $5,5 млрд)", – поінформувала вона.

У свою чергу, прем'єрміністр України Олексій Гончарук заявив, що домовленість між Україною і МВФ є маркером довіри до країни і означає більш дешеві ресурси, повідомляє пресслужба уряду.

"Символічно, що Staff-Level Agreement за новою програмою підтримки з МВФ ми отримали саме в 100 днів уряду. Підтримка таких великих системних інститутів — маркер довіри до країни. А значить, для нас будуть дешеві ресурси — для всього бізнесу і всіх українців це означає, що економіка буде зростати швидше, буде більше робочих місць, більш високі зарплати", — йдеться в заяві.

Гончарук також додав, що за останні три місяці значно здешевили ресурси, які країна приваблює, "тому що нам вірять".

Міністр фінансів Оксана Маркарова додала, що нова програма з Фондом — сигнал для українського і міжнародного бізнесу, що Україна на базі макроекономічної стабільності прискорить економічне зростання. "На цьому шляху ми маємо повну підтримку наших офіційних фінансових партнерів", — зазначила Маркарова.

Нагадаємо:

Україна готова стабільно пережити опалювальний сезон — Гончарук

Україна повністю забезпечена газом, вугіллям і всім необхідним для нормального проходження опалювального сезону.

Про це заявив прем'єрміністр Олексій Гончарук в ефірі каналу 1+1, інформує БІЗНЕС.

"Україна забезпечена газом, вугіллям, всіма необхідними ресурсами для того, щоб спокійно пройти цю зиму. Взагалі, про цю зиму не йдеться, тому що ми заздалегідь подбали про те, щоб нічого в енергетичному плані Україна не загрожувало найближчим часом", – сказав він.

Також прем'єр нагадав, що контракт про транзит газу між Україною і Росією завершується 1 січня 2020 року, а переговори про укладення нового контракту тривають.

"У нас тривають тристоронні переговори. Це абсолютно окремий процес з європейської, російської стороною і Україною, як з транзитною державою. В рамках цих переговорів Україна займає дуже чітку позицію – нам потрібен довгостроковий контракт на 10 років, з достатніми обсягами газу для того, щоб забезпечити енергетичну безпеку в Європі", – додав Гончарук.

Нагадаємо:

"Нафтогаз" припинив прямі закупки російського газу 26 листопада 2015 року.

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня 2019 року.

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу. Російська сторона вважає необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.

25 листопада "Нафтогаз" заявив, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі. Також українська сторона заявила про готовність розглянути пропозицію по виплатах "Газпромом" боргів не грошима, а газом.

Українцям повернуть гроші, витрачені на націоналізацію "ПриватБанку"

Прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів зробить все можливе, щоб повернути кошти платників податків, які були витрачені на націоналізацію "Приватбанку".

Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", інформує БІЗНЕС.

"Ми діємо виключно в інтересах народу України і будемо вживати всіх необхідних заходів для захисту інтересів українців, спираючись на українське та міжнародне законодавство. Немає ніяких підстав для повернення державного банку старим акціонерам. Більш того, ми зробимо все можливе, щоб повернути кошти платників податків, які були витрачені на націоналізацію банку", — сказав Гончарук.

Зараз уряд спільно з НБУ розробляє законопроєкт, який заборонив би повернення колишнім власникам банків, визнаних неплатоспроможними.

Гончарук також розповів, що двічі зустрічався з колишнім власником "ПриватБанку" олігархом Ігорем Коломойським. "У Коломойського не було ніяких специфічних побажань. Думаю, у нас з ним не такі відносини, щоб він висловлював якісь побажання", — сказав очільник уряду.

Нагадаємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).

10 жовтня президент Володимир Зеленський пообіцяв захищати інтереси України у справі "ПриватБанку".

Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України на понеділок, 9 грудня, зміцнив офіційний курс гривні на 15 копійок – до 23,7248 гривні за долар проти 23,8770 гривні за долар у п'ятницю, 6 грудня.

Такі дані наведено на сайті НБУ, інформує БІЗНЕС.

У порівнянні з попереднім робочим днем, 6 грудня, курс долара знизився на 16 копійок.

Курс євро встановлений на рівні 26,32 грн/€. Він знизився на 17 копійок.

Нагадаємо, у Кабміні прогнозують падіння долара до гривні у 2020 році.

США введуть санкції проти "Північного потоку-2"

Сенат США включив в законопроєкт про оборонний бюджет на 2020 рік санкції проти будівництва "Північного потоку-2".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Bloomberg.

Санкції будуть застосовуватися до компаній, які беруть участь у прокладанні газопроводу. Зокрема, обмеження будуть стосуватися й суден, а також керівників компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2". Так, йдеться про ймовірність відмови у візах, а також заблоковання транзакцій, пов’язаних з їхнім майном або інтересами в США.

"Сенатори планують наполягати на включенні санкцій оборонний бюджет у зв’язку з розчаруванням президента Дональда Трампа перешкодити будівництву газопроводу", − йдеться в повідомленні.

Нагадаємо: