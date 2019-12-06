НБУ спростив умови кредитування банками ФОПів

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу НБУ.

"5 грудня Правління НБУ затвердило зміни до Положення № 351, які мають спростити умови кредитування банками фізичних осіб-підприємців. Змінами передбачено, що для оцінки фізичних осіб-підприємців банки також зможуть використовувати портфельний підхід. Це правило буде поширено на усі кредити ФОПам до 5 млн грн", – наголосили в НБУ.

У Нацбанку зауважують, що на практиці це означатиме, що ключовим фактором оцінки ризиків позичальників буде своєчасність погашення боргу. Так, допоки позичальники не допускатимуть прострочок за своїми зобов’язаннями, надані їм кредити вважатимуться високоякісними. За такими кредитами банки визначатимуть мінімальний кредитний ризик. Спрощений підхід до оцінки кредитних ризиків фізичних осіб-підприємців також спростить формальні процедури з кредитного адміністрування. Загалом це розширить можливості банків кредитувати МСБ та спростить підприємцям доступ до кредитних ресурсів.

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"Відновлення кредитування залежить, у тому числі, від простоти отримання кредиту. Ми хочемо забезпечити такі умови, коли і малий бізнес має доступ до фінансування, і водночас ризики для банків та системи в цілому лишаються низькими та контрольованими, зберігається цінова та фінансова стабільність. Це один з кроків у потрібному напрямі та логічне продовження роботи з активізації кредитування, яке забезпечить стійке економічне зростання", – прокоментувала запроваджені зміни перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

Крім того, з урахуванням нещодавніх законодавчих змін, змінами до Положення № 351 додатково запроваджено окремий вид прийнятного для зменшення кредитного ризику забезпечення у вигляді права довірчої власності. Відповідні зміни визначено постановою № 147 Правління Національного банку від 5 грудня 2019 року "Про затвердження Змін до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями" (Положення № 351). Вони набувають чинності 7 грудня 2019 року.

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