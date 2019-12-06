В уряді презентували інвестиційний атлас надрокористувачів

Голова Державної служби геології та надр Роман Опімах презентував Інвестиційний атлас надрокористувача та анонсував проведення перших аукціонів з продажу ділянок у березні 2020 року.

Презентація відбулася 6 грудня у Кабінеті міністрів, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Держгеонадра.

За словами Опімаха, всі об‘єкти в Атласі розподілено по шістьох кошиках — за видами корисних копалин. Наразі інвесторам пропонують 60 ділянок, але їх перелік буде постійно оновлюватись, а кількість пропозицій збільшиться.

"Інвестиційний атлас надрокористувача — один із елементів загальної урядової політики open door policy (політики відкритих дверей), яка спрямована на залучення інвесторів, у тому числі й іноземних, для розвитку ресурсного потенціалу нашої держави", — наголосив очільник Держгеонадра.

Атлас знаходиться у вільному доступі на офіційному сайті відомства. Типовий профайл кожного об‘єкту містить загальний опис ділянки, координати, оціночні ресурси, попередню вартість, мінімальні вимоги до програми робіт, а також посилання на паспорт родовища і відповідні звіти про ділянку.

Опімах зазначив, що з 9 грудня всі охочі матимуть два місяці на те, щоб ініціювати одну із запропонованих ділянок на аукціон, або номінувати будь-яку іншу ділянку за власним бажанням. "Коли два місяці мине, відбудеться фіналізація підготовки лотів. Ми розраховуємо, що вже у березні розпочнуться перші електронні торги, – відповідно до графіку аукціонів по кожному із кошиків", — поінформував глава Держгеонадра.

Зазначається, що процес буде циклічним і повторюватиметься що два місяці, тому наступний рік буде насиченим для інвесторів. "Ми плануємо залучити до державного бюджету щонайменше 800 млн грн, тобто не менше, ніж минулого року", — сказав Опімах.

Він додав, що наступного тижня заплановано робочу поїздку до Лондона, де відбудеться зустріч з понад 70 інвесторами. Їм запропонують три об`єкти загальною площею 3,5 тис кв. кілометрів, конкурс за якими вже розпочато.

Нагадаємо, цього тижня Держгеонадра запустили роботу фізичної data-room по трьох нафтогазових ділянках (Охтирська, Грунівська та Ічнянська), виставлених на конкурс за Угодою про розподіл продукції.