"Метінвест" проти скандального законопроєкту №1210

Найбільший в Україні металургійний холдинг "Метінвест" категорично проти окремих пунктів законопроєкту №1210, що значно розширюють повноваження Державної податкової служби і посилюють вимоги до платників податків.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Групи "Метінвест".

"Особливу увагу ми хочемо звернути на пункти законопроєкту, які стосуються видобутку залізної руди. Ми вважаємо неприпустимим обкладати підприємства гірничо-металургійного комплексу (ГМК) додатковими податками в період глибокої кризи в галузі. Навпаки, ми розраховуємо на підтримку держави, яка має допомогти галузі подолати кризу без звільнень людей і зупинок підприємств. Проте ухвалений в першому читанні законопроєкт ставить під питання не лише роботу гірничодобувних підприємств Кривого Рогу, а й майбутнє українського ГМК загалом", – зазначили у "Метінвесті".

У холдингу переконані, що ухвалення закону не призведе до покращення інвестиційної привабливості і зростання ВВП нашої країни.

"Зауваження, які бізнес надавав до Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, були повністю проігноровані. Практика стягування ресурсних платежів із продукції вищого переділу замість видобутої з надр сировини не застосовується в жодній країні світу, і Група вважає її абсурдною. Ми впевнені, що оподаткування має стимулювати підвищення обсягів випуску продукції з вищою доданою вартістю, а не навпаки", – зазначили у холдингу.

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Група "Метінвест" вимагає враховувати думку великого бізнесу, який здійснює багатомільярдні інвестиції в Україну і наповнює державний і місцеві бюджети. Ухвалюючи законопроєкти, які чинять неабияку шкоду бізнес-середовищу, держава нівелює всі інші зусилля зі створення сприятливого інвестиційного клімату у країні.

"Раптові і значні зміни до Податкового кодексу ніколи не будуть сприяти залученню нових інвестицій, а, навпаки, спричинять відтік уже наявних. Україні потрібні прості і зрозумілі правила ведення бізнесу, які не будуть відлякувати інвесторів. Влада зобов'язана розуміти власну відповідальність і наслідки від ухвалення подібних законопроєктів, що будуть незворотними для економіки країни та її громадян. Тому Група розраховує на негайну реакцію з боку народних депутатів – членів Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Ми закликаємо комітет найближчим часом провести робочу нараду за участю всіх зацікавлених сторін і незалежних експертів для внесення обґрунтованих змін до ухваленого в першому читанні законопроєкту №1210", – підсумували в "Метінвесті".

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