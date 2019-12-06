Атрошенківська етика та дух капіталізму

Про це він повідомив 4 грудня під час річного звіту в міському палаці культури "Питання: чого можна очікувати від такого новоутворення чернігівському бізнесу?".

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, партія з такою назвою була зареєстрована 4 роки тому і мала назву "Капіталістична партія України". У вересні 2015 року партію перейменували в "Рідний дім".

Відмова від назви "Капіталістична партія України" є дуже логічним кроком з боку мера. Оскільки Атрошенко до капіталізму, а особливо до капіталістичних цінностей має далеке відношення. Нашому виданню він відомий як очевидний ворог чернігівського бізнесу.

БІЗНЕС вже писав про чернігівський ВАТ ЧРМЗ "Жовтневий молот", який більше 10 років отримує дозвіл у міської влади на земельну ділянку площею 3,7625 га. на території покинутого заводу. Цей дозвіл відкриває шлях до інвестицій у об‘єкт на сотні мільйонів гривень та до збільшення податкових нарахувань до місцевого бюджету. Земельна історія "Жовтневого молоту" налічує безліч листів до Чернігівської міської ради та відділу земресурсів, починаючи з 2004 року. Також по цій справі є вже декілька судових рішень.

Усі суди одностайно трактують закон на користь "Жовтневого молоту", включно у справах, де Чернігівська МР нарахувала борги за землі, які "Жовтневий молот" не використовує, бо не може оформити оренду. Не зважаючи на це, мер Чернігова продовжував публічно звинувачувати "Жовтневий Молот" у несплаті податків та орендної плати і вимагав від підлеглих "вирішити питання".

Рік по тому ситуація не змінилась. Міська влада на чолі з Атрошенком під усіма можливими приводами не дає змінити цільове призначення землі і не виділяє земельні ділянки в натурі. Підприємці не можуть заключити договори оренди. При цьому мерія вимагає платити орендну плату, погрожує відключити воду і залякує орендарів. Мерія не отримує податків, а бізнес змушений звільняти працівників. Тому всі у програші.

Мер використовує адміністративні важелі, щоб примусити бізнесмен платити в його касу. Власник "Жовтневого молоту" пішов у суди і платити відмовляється. Суди він виграв, але ті не можуть примусити колегіальний орган (міськраду, яку контролює мер) прийняти рішення.

Цей корупційний глухий кут у різних варіантах повторюється по всій Україні: від Києва до Кацапетівки. Мер створив партію і на "чесно зароблені" на посаді мера гроші йде на новий термін. Питання до всіх чернігівських бізнесменів: Вам точно потрібна така партія і такий мер?