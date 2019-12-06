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06
Пт., груд.
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"Ковальська" збудує новий завод на Львівщині

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Промислово-будівельна група "Ковальська" планує протягом 2020-2022 років збудувати сучасний завод з виробництва сухих будівельних сумішей у Львівській області.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу компанії.

Новий виробничий комплекс займе площу приблизно 6 га. Планова потужність підприємства перевищуватиме 120 тис. т сухих будівельних сумішей на рік. У майбутньому на новому майданчику "Ковальської" зможуть працювати 500-700 співробітників.

Після побудови нового заводу доля групи "Ковальська" на ринку може збільшитися удвічі, наразі вона становить 7%.

Будуватиме новий завод на Львівщині компанія власними силами за принципами BIM – Building Information Modeling: проєктування відбуватиметься у форматі 3D з урахуванням усіх нюансів інженерних особливостей конструкцій, розміщення комунікацій, оснащення тощо як одного цілого об’єкта.

"Це буде новий досвід для "Ковальської", і таким чином компанія впровадить сучасний підхід у спорудженні інфраструктурних об’єктів в Україні, який вдало застосовують провідні компанії в Європі", — зазначили в компанії.

Нагадаємо, у вересні 2019 року ПБГ "Ковальська" отримала дозвіл на покупку заводу із виробництва газобетону в Новій Каховці.

Довідка: Промислово-будівельна група "Ковальська" працює на будівельному ринку України з 1956 року. Компанія є провідним виробником будівельних матеріалів, девелопером і забудовником України. Група об’єднує 9 заводів-виробників будівельних матеріалів, які відомі в Україні під брендами "Бетон від Ковальської", "Авеню", Siltek, "Ковальська Граніт".

Зокрема, під брендом Siltek "Ковальська" виготовляє понад 100 видів сухих і рідких будівельних сумішей: шпаклівки, штукатурки, стяжки, фарби, ґрунтовки, герметики та монтажні піни тощо. 

група Ковальська завод Львівщина