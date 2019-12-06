Рада остаточно вирішила зіпсувати життя "схемщикам"

Верховна Рада схвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт № 2179 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

За відповідний документ проголосували 246 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

За даними Мінфіну, завдяки цьому законопроєкту під пильним наглядом контролюючих органів будуть фінансові операції олігархів, корумпованих чиновників, великого бізнесу. "Закон зіпсує життя схемщикам, закриваючи низку законодавчих шпарин. У ньому чітко прописані механізми замороження активів та зупинення фінансових операцій, якщо вони пов’язані з виведенням грошей в офшори чи фінансування тероризму", — наголосили в Мінфіні.

Міністр фінансів Оксана Маркарова під час обговорення законопроєкту наголосила, що цей закон важливий для європейських партнерів України, для отримання макрофінансової допомоги та євроінтеграції. За її словами більшість країн-партнерів України давно борються з відмиванням коштів. Вона додала, що цим законом покращать умови для "сумлінних громадян" і будуть "орієнтуватись на тих, хто відмиває кошти, отримані злочинних шляхом".

Згідно з пояснювальною запискою, закон запроваджує загальноприйняту термінологію у сфері запобігання та протидії легалізації доходів.

Законопроєкт передбачає:

- мінімізацію витрат часу для бізнесу — із 17 до 4 зменшується кількість операцій, про які обов’язково звітуватимуть суб’єкти первинного фінансового моніторингу (банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі), причому звітування відбуватиметься за кейсовим принципом.

- спрощення звітування — зі 150 тис. грн до 400 тис. грн збільшується розмір суми фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, а строки подачі звітності подовжено з 3 до 5 робочих днів.

- діджиталізацію процесів — спрощення доступу до фінансових послуг через цифрову ідентифікацію, що уможливить дистанційну верифікацію власника операцій.

- введення нових правил при накладенні штрафу на банки. "Відтепер значення матиме масштабність порушення, а не розмір статутного капіталу. Це забезпечить рівні умови для усіх банків", — зазначили у Мінфіні.

- підвищення ефективності роботи суб'єктів первинного фінансового моніторингу та захист громадян України. Увага та ресурси фокусуватимуться на зонах підвищеного ризику, а не на операціях пересічних громадян. Це дозволить ефективніше запобігати злочинам, пов’язаним з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Також законопроєкт чітко прописує механізми замороження активів та зупинення фінансових операцій, посилює вимоги до розкриття кінцевих бенефіціарних власників компаній.

Нагадаємо, що у першому читанні законопроєкт ухвалили 1 листопада.