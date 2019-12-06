Недашковський оскаржує своє звільнення з "Енергоатома"

Експрезидент "Енергоатома" Юрій Недашковський, якого Кабінет міністрів звільнив з посади, просить суд скасувати відповідне розпорядження.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Окружного адмінсуду Києва, до якого надійшов позов від Недашковського.
Позивач просить суд визнати протиправним і скасувати розпорядження Кабміну від 27 листопада про припинення ним повноважень президента "Енергоатома".
Також Недашковський просить суд заборонити уряду та Мінекоенерго оголошувати та проводити конкурс на посаду глави "Енергоатома". Наразі вирішується питання про відкриття провадження.
Нагадаємо:
- 27 листопада Кабмін звільнив президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського. Ініціатором його звільнення виступив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель. Основними причинами звільнення Недашковського Міністерство енергетики та захисту довкілля України назвало неефективний менеджмент, справу Мартиненка, безгосподарність під час здійснення закупівель, невиконання графіків проведення ремонтів енергоблоків АЕС і збільшення витрат на обслуговування кредитів.
- 28 листопада, працівники НАЕК "Енергоатом" влаштували попереджувальну акцію під стінами Міністерства енергетики та захисту довкілля із вимогою припинити розвертання енергетичного вектору в бік Росії та поновити на посаді президента держпідприємства Юрія Недашковського.
- 4 грудня Кабінет міністрів України призначив генерального директора Рівненської АЕС Павла Павлишина тимчасово виконуючим обов’язки керівника "Енергоатому".