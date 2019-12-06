Недашковський оскаржує своє звільнення з "Енергоатома"

Експрезидент "Енергоатома" Юрій Недашковський, якого Кабінет міністрів звільнив з посади, просить суд скасувати відповідне розпорядження.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Окружного адмінсуду Києва, до якого надійшов позов від Недашковського.

Позивач просить суд визнати протиправним і скасувати розпорядження Кабміну від 27 листопада про припинення ним повноважень президента "Енергоатома".

Також Недашковський просить суд заборонити уряду та Мінекоенерго оголошувати та проводити конкурс на посаду глави "Енергоатома". Наразі вирішується питання про відкриття провадження.

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