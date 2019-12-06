ДТЕК зобов`язали не зупиняти Бурштинську ТЕС

Антимонопольний комітет України (АМКУ) зобов'язав "ДТЕК Західенерго" не обмежувати виробництво теплової та електроенергії Бурштинської ТЕС.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Комітет зазначив, що вивчив заяву в.о. директора ДТЕК Бурштинська ТЕС Олега Івахіва щодо виведення її у вимушений простій з 22 листопада. Крім того, 7 жовтня АМКУ почав розслідування щодо "ДТЕК Західенерго" стосовно можливого зловживання монопольним становищем на сегментах ринку електроенергії в торговій зоні "Острів Бурштинська ТЕС".

В АМКУ зазначили, що зупинка Бурштинської ТЕС за певних умов може призвести до виникнення дефіциту електроенергії в межах "Бурштинського острову", а обмеження виробництва теплової енергії — до припинення теплопостачання мешканцям м. Бурштин та с. Дем’янів.

З огляду на це, Комітет рекомендував "ДТЕК Західенерго" вжити заходів для запобігання обмеження виробництва електричної та теплової енергії на Бурштинській ТЕС.

Нагадаємо, раніше в.о. директора ДТЕК Бурштинська ТЕС Олег Івахів повідомив, що Бурштинська ТЕС з 22 листопада піде у вимушений простій через імпорт електроенергії з Росії за двосторонніми договорами.

Довідка: Бурштинська теплова електростанція розташована біля міста Бурштин (Івано-Франківська область) на перетині ліній електропередач, що з'єднують Україну з Угорщиною, Румунією, Словаччиною. Входить до складу ПАТ "ДТЕК Західенерго".

З 1 липня 2002 року Бурштинська ТЕС відокремлена від об'єднаної енергосистеми України і працює у складі так званого "Бурштинського острова" (Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська області) і паралельно з ОЕС європейських країн (UCTE).