Бізнесмен Хмельницький пояснив купівлю частки ТРЦ Ocean Plaza

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на "НВ Бізнес".

"Ми очікуємо узгодження концентрації пакета акцій з боку Антимонопольного комітету України. Впевнені, що складності ця процедура не викличе", — сказав Хмельницький.

Він зазначив, що рішення придбати 33,5% акцій ТРЦ було прийнято і тому, що він добре знайомий з цим об'єктом. "У 2012 році ми з партнерами продали ТРЦ Ocean Plaza. Продали, я вважаю, дуже вдало зважаючи на подальше падіння вартості активу через загальний обвал на ринку нерухомості. Нещодавно з’явилася можливість знову придбати частку в об'єкті на досить вигідних умовах", — каже бізнесмен.

За його даними, склад власників активу змінився: 20% придбала компанія британського бізнесмена Rodney Coffey, 13,35% — компанія іншого британського підприємця Colin Laird. UFuture ініціював переговори з цими компаніями, і спочатку вдалося домовитися з одним, а потім і з іншим про продаж. "Вважаю, угоду вдалою, так як на ринку спостерігається стійкий тренд до зростання вартості подібних об'єктів. Рітейл не є профільним напрямком для нашої компанії. Не виключаю, що з часом ми його перепродамо. Такі прецеденти вже були. Наприклад, одне з київських підприємств ми продавали, потім викуповували з великим дисконтом, а потім знову продавали", — повідомив Хмельницький.

АМКУ планує розглянути питання продажу частки ТРЦ Ocean Plaza 12 грудня.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2019 року в АМКУ повідомили, що компанія UPD Holdings Limited українського бізнесмена Василя Хмельницького планує придбати більше 25% акцій кіпрської Ocean Plaza Project Ltd.

Довідка: ТРЦ Ocean Plaza відкрили у 2012 році з інвестиціями в $ 300 млн. Загальна площа складає 165 тис. кв. метрів. Формальний власник – "Інвестиційний союз Либідь", створений в 2009 році. Станом на 16 жовтня кінцевим бенефіціаром вважається кіпрська компанія Ocean Plaza Project Ltd.