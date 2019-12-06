ЄС заборонив обіг криптовалюти Libra 

Міністри фінансів країн Євросоюзу прийняли рішення не допускати обіг на території ЄС Facebook Libra або будь-якого іншого стейблкоїна (криптовалюти, прив'язаної до запасів звичайних валют або фізичних товарів).
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Reuters.
Зазначається, що запуск Libra планувався у 2020 році, але тепер опинився під загрозою зриву.
За підсумками наради міністри прийшли до висновку, що досі неможливо сказати, які ризики несе поява нового платіжного засобу. Міністри фінансів ЄС пропонують ввести спеціальні знаки для регулювання обігу криптоваплюти на території ЄС. За словами комісара Євросоюзу з фінансових питань Валдіса Домбровскіса, відповідна робота вже почалася.
Крім цього, у Брюсселі почали розробку власної цифрової валюти, яка має стати законною альтернативою криптовалютам, створеним приватними компаніями. Її планують використовувати у випадку, якщо звичайні розрахунки у Європі стануть занадто дорогими.
Нагадаємо:
- У червні 2019 року компанія Facebook Inc представила власну криптовалюту під назвою Libra. Повідомлялось, що низка найбільших американських корпорацій, включаючи Visa, Mastercard, PayPal і Uber, планують інвестувати по $10 млн у створення консорціуму, який управлятиме новою криптовалютою.
- У жовтні стало відомо, що міжнародна платіжна система PayPal не братиме участі у створенні криптовалюти Libra від компанії Facebook.
- 22 жовтня стало відомо, що компанії Mastercard, Visa, EBay, Stripe і Mercado Pago відмовилися від участі в проєкті Facebook зі створення криптовалюти Libra.
- Напередодні виступу в Конгресі США Марк Цукерберг заявив, що криптовалюта Libra не буде запущена доти, поки не отримає схвалення американських регуляторів.