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06
Пт., груд.
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ЄС заборонив обіг криптовалюти Libra 

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Міністри фінансів країн Євросоюзу прийняли рішення не допускати обіг на території ЄС Facebook Libra або будь-якого іншого стейблкоїна (криптовалюти, прив'язаної до запасів звичайних валют або фізичних товарів).

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Reuters.

Зазначається, що запуск Libra планувався у 2020 році, але тепер опинився під загрозою зриву.

За підсумками наради міністри прийшли до висновку, що досі неможливо сказати, які ризики несе поява нового платіжного засобу. Міністри фінансів ЄС пропонують ввести спеціальні знаки для регулювання обігу криптоваплюти на території ЄС. За словами комісара Євросоюзу з фінансових питань Валдіса Домбровскіса, відповідна робота вже почалася.

Крім цього, у Брюсселі почали розробку власної цифрової валюти, яка має стати законною альтернативою криптовалютам, створеним приватними компаніями. Її планують використовувати у випадку, якщо звичайні розрахунки у Європі стануть занадто дорогими.

Нагадаємо:

Libra