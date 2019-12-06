Міжнародні резерви України за місяць зросли на 2,5% до $21,9 млрд

За попередніми даними, у листопаді 2019 року міжнародні резерви України зросли на 2,5% і станом на 1 грудня становили $21,9 млрд.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Національного банку України (НБУ).

За даними регулятора, збільшення обсягу міжнародних резервів зумовлене насамперед збереженням сприятливої стиуації на валютному ринку. "Попри суттєве уповільнення припливу іноземного капіталу в державні облігації, порівняно з попередніми місяцями, пропозиція валюти на ринку залишалася значно більшою, ніж попит, за рахунок суттєвих продажів валюти експортерами. Це дало змогу Національному банку поповнити міжнародні резерви на 897,8 млн дол США (чиста купівля)", — зазначили в Нацбанку.

Також повідомляється, що на обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті спрямували $644,7 млн. Ці витрати частково покрили новими валютними запозиченнями уряду.

Крім того, у Набанку зазначили, що через зміну курсу валют резерви зменшилися на $29,6 млн "Такий обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", — повідомили у НБУ.

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