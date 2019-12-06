Рада не встигне схвалити земельний закон до Нового року — Арахамія

Верховна Рада не встигне до Нового року схвалити у другому читанні законопроєкт про запуск ринку землі через велику кількість правок.
Про це заявив лідер фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Така у нас мета: почати землю розглядати [до кінця року]. Але, з огляду на те, що кількість поправок збільшується з кожним днем, вчора-позавчора було 3 900, а сьогодні вже 4400, я так прогнозую, що буде до 6 000 поправок", — розповів Арахамія.
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За його словами, профільному комітету буде потрібно час, щоб розглянути всі поправки і звести їх до порівняльної таблиці.
Арахамія нагадав, що "дуже важлива поправка" про заборону продажу землі іноземцям і проведення референдуму з цього питання вже була ухвалена.
Нагадаємо:
- 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Документ, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.
- Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.
- У законі про скасування мораторію на ринок землі планують прописати заборону росіянам або компаніям з російським корінням купувати українську землю.
- 4 грудня Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про ринок землі 17-20 грудня.