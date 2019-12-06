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06
Пт., груд.
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Рада не встигне схвалити земельний закон до Нового року — Арахамія

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Верховна Рада не встигне до Нового року схвалити у другому читанні законопроєкт про запуск ринку землі через велику кількість правок.

Про це заявив лідер фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Така у нас мета: почати землю розглядати [до кінця року]. Але, з огляду на те, що кількість поправок збільшується з кожним днем, вчора-позавчора було 3 900, а сьогодні вже 4400, я так прогнозую, що буде до 6 000 поправок", — розповів Арахамія.

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За його словами, профільному комітету буде потрібно час, щоб розглянути всі поправки і звести їх до порівняльної таблиці.

Арахамія нагадав, що "дуже важлива поправка" про заборону продажу землі іноземцям і проведення референдуму з цього питання вже була ухвалена.

Нагадаємо:

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