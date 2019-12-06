В Україні створюють асоціацію надрокористувачів

Про це розповів ексклюзивно в інтерв'ю БІЗНЕСу в генеральний директор і акціонер компанії "Велта", учасник Бізнес 100, Андрій Бродський.

"Незабаром її буде зареєстровано, і ми оголосимо її назву. Компанія "Велта" в моїй особі є ініціатором створення цієї організації. Мета приблизно — допомога у формуванні державної політики в сфері надрокористування з урахуванням точки зору учасників ринку та інвесторів", – зазначив підприємець.

Бродський наголосив, що реальні інвестиції, зокрема прямі іноземні інвестиції у промисловість та створення нових виробництв, в Україні практично відсутні.

"Причин багато. Насамперед, у нашій країні взагалі відсутня будь-яка політика щодо інвесторів. Світовий ринок інвестицій — це такий самий ринок, як і будь-який інший. Є величезна кількість інвесторів, які розглядають різні країни, різні сектори економіки й оцінюють їх. Наприклад, Україна з огляду на наші природні ресурси, безумовно, цікава, але в нас відсутнє сучасне законодавство, в нас немає кодексу про надра. Точніше, він є, але в усіх аспектах посилається на рішення Кабміну. А Кабмін постанову, на підставі якої регламентується ліцензування видобутку, змінював 16 разів лише за минулий рік! Який інвестор піде на ринок, де правила змінюються 16 разів на рік?", – зазначив Бродський.

Нагадаємо, Рада підтримала легалізацію видобутку бурштину.