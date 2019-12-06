Третина директорів українських компаній не задоволені роботою Ради — опитування ЄБА

Майже половина, а саме 46% директорів членських компаній Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) оцінили роботу нового складу Верховної Ради як задовільну. Ще 32% оцінюють роботу нового депутатського корпусу негативно, а 22% — позитивно.

Про це свідчать опитування топ-менеджерів членських компаній Асоціації за результатами перших 100 днів роботи парламенту, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу ЄБА.

"Сто днів не надто довгий термін, проте це той час, коли можна зробити перші висновки щодо старту роботи парламенту. Даний період можна охарактеризувати одним словом – турборежим. За перші сто днів депутати взяли екстремально швидкий темп підготовки та опрацювання законодавчих ініціатив. За цей час Верховна Рада прийняла 7 надзвичайно важливих для бізнесу законів", — зазначили в ЄБА.

Зокрема, йдеться про наступні закони:

- Закони 128-IX, 129-IX щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг, які стосуються фіскалізації та інших важливих аспектів застосування РРО.

- Закон "Про концесію" № 155-IX, який дозволяє на законодавчому рівні врегульовувати питання у сфері державно-приватного партнерства, залучення приватних інвестицій. До того ж, в ньому містяться зміни до Лісового кодексу України, які унеможливлюють передачу лісів у концесію.

- Закон України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу" 264-IX, який дозволяє створити незалежного оператора ГТС, що в подальшому може вплинути на продовження транзиту природного газу до ЄС.

- Закон України №141-IX, який запроваджує механізм авторизованого економічного оператора, аналогічний тому, що функціонує в ЄС, з перспективою подальшого взаємного визнання.

- Закон України 78-IX "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи» (NCTS) дозволить застосовувати Україні європейські транзитні правила та обмінюватись інформацією з митними органами країн ЄС.

- Закон України 202-IX щодо захисту прав інтелектуальної власності, який має посилити запобігання та протидію переміщенню контрафактних товарів через митний кордон України.

Водночас експерти Асоціації очікують на ухвалення або ж розробку і прийняття ще 20 законодавчих ініціатив, які покликані врегулювати проблемні аспекти у різних галузях та спростити умови ведення бізнесу.

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"Початок роботи нового складу депутатського корпусу абсолютно точно запам’ятається своїм пришвидшеним режимом роботи. Для бізнесу цей час видався дещо стресовим, оскільки часто бракувало часу на ознайомлення та опрацювання важливих документів. Результатом даного турборежиму стали сім важливих законів, при чому на деякі бізнес чекав по декілька років. Але попереду ще більше роботи, тож хочеться побажати сил та наснаги народним депутатам та ще раз звернути увагу на законодавчі ініціативи, які поки що лишаються поза увагою парламенту", — зазначила виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

Нагадаємо, згідно з висновками Індексу інвестиційної привабливості України, який вимірює ЄБА, 40% топ-менеджерів очікують поліпшення бізнес-клімату в Україні протягом наступних півроку.



