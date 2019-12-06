УРБ закликає Зеленського створити запобіжники проти економічних загроз 

Представники Української Ради Бізнесу, в тому числі спільнота БІЗНЕС 100, звернулись із відкритою заявою до Верховної Ради та президента України з проханням створити в державі запобіжники проти економічних загроз.

Про це йдеться в заяві УРБ, інформує БІЗНЕС.

"Перед Україною на цей час стоять значні внутрішні та зовнішні виклики, що загрожують національним економічним інтересам. Водночас ні чинна Стратегія національної безпеки, ні закон "Про національну безпеку України" не містять розділів, які б детально описували ці загрози та шляхи їх нівелювання. Останнім часом усе більш очевидними стають суттєві загрози, на які держава не має дієвих відповідей, та які вже завдають шкоди державі.", – зазначають в УРБ.

Рада бізнесу наголосила на загрозливих тенденціях падіння промислового виробництва та значній кількості загроз, які зростають, а механізмів щодо їх мінімізації все ще немає, зокрема:

Макроекономічні – світова економічна криза, ймовірність якої світові аналітики визначають як високу; монополізація ключових секторів національної економіки; значний рівень тінізації економіки; значний обсяг контрабанди, що не зменшується; низький рівень прямих іноземних інвестицій; висока вартість кредитних ресурсів тощо.

Фінансові – втеча капіталів за кордон і масове використання офшорних юрисдикцій не припиняється; залишається критично високий рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет України та соціальні фонди; значна державна частка у банківському секторі тощо. Ресурси залишаються недоступними для більшості господарюючих суб’єктів.

Соціально-демографічні – погіршення демографічних показників; значна трудова міграція; неефективна державна політика в сфері оплати праці; зарегульованість ринку оплати праці та трудових відносин тощо.

Інституційні – недостатня захищеність права власності через недосконалість системи правосуддя; слабкі державні інституції; відсутність чітко визначених державних політик щодо розвитку національної економіки тощо.

Енергетичні – критична залежність від російського імпорту енергоресурсів; ризики завдання шкоди українській економіці окремими гравцями сектору; ризик зупинки транзиту газу тощо.

Зовнішньоекономічні – відсутність чіткої системи взаємодії державних органів з питань забезпечення зовнішньоторговельної безпеки; недосконалість державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності; втягування України у торгівельні війни та зростання протекціонізму у світі; санкційний вплив на економіку України з боку країни-агресора тощо.

В УРБ наголошують, що для мінімізації та нівелювання цих та інших загроз має бути внесено зміни до низки нормативно-правових актів – зокрема, до закону "Про національну безпеку України", що забезпечить створення необхідних запобіжників проти вказаних загроз.

"Ми звертаємося до президента України, Голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра України, голови Комітету Парламенту з питань економічного розвитку, міністра економіки України з закликом обговорити в інклюзивному процесі економічні загрози і шляхи їх нівелювання та внести необхідні зміни до нормативно-правових актів і стратегічних документів держави", – підсумували в УРБ.

Нагадаємо, бізнес закликає Раду внести зміни до закону про нацбезпеку.