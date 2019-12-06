business head ads

Досвід перших: як Україна має стимулювати…

Сергій Позняк

Урок праці для України

Володимир Полевий

7 головних кроків для створення інноваційного…

Ярослав Цвіркун

Що несе за собою ухвалення законів…

В’ячеслав Черкашин

"60 на 40": Яким був 2019-й…

Алекс Ліссітса

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

06
Пт., груд.
29 Нові матеріали

В Україні створили комітет стратегічних ініціатив, інвестиційної та податкової політики

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Федерація роботодавців України (ФРУ) ініціювала створення комітету стратегічних ініціатив, інвестиційної та податкової політики.

Про це у Facebook повідомив президент ПАТ "Концерн Галнафтогаз" співінвестор БІЗНЕС100 Віталій Антонов, інформує БІЗНЕС.

Про створення комітету було оголошено під час бізнес-зустрічі Ukrainian Employers Annual Meeting. Очолить новостворений комітет – Віталій Антонов.

"На Ukrainian Employers Annual Meeting ми багато говорили про те, якою ми хочемо бачити Україну та що для цього всім нам необхідно зробити. В результаті — прийняли на себе відповідальність й вирішили створити комітет стратегічних ініціатив, інвестиційної та податкової політики, який мені довірили очолити. Дякую за довіру всім членам ФРУ. Впевнений, що таким чином ми будемо більш незалежні від політичної кон’юнктури й будемо будувати Україну виключно на засадах ринкової економіки", – написав бізнесмен.

Нагадаємо, ФРУ просить Гончарука прискорити запуск трудової реформи.

 

 

Віталій Антонов ФРУ комітет