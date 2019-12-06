Нефьодов попереджає про можливі збої через запуск нової Митної служби

В перші дні роботи Митної служби теоретично можливі помилки у прийнятті та адресації електронних митних декларацій.

Про це повідомив очільник Державної митної служби України Максим Нефьодов на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформує БІЗНЕС.

З 00:00 години 8 грудня 2019 року створені в структурі Митної служби регіональні митниці приступають до виконання митних формальностей і припиняються відповідні повноваження митниць ДФС.

"Рекомендуємо, за можливості, утриматись від подання митницям ДФС митних декларацій, оформлення яких може бути не завершене до кінця доби 7 грудня 2019 року. З 0 годин 8 грудня 2019 року подані митні декларації просимо адресувати новоствореним митницям Держмитслужби", – повідомив Нефьодов.

Він також зазначив, що в перші дні роботи Митної служби через переведення роботи митниць на новий класифікатор місць митного оформлення, теоретично можливі помилки у прийнятті та адресації електронних митних декларацій.

"При цьому не передбачається проблем із справлянням митних платежів при оформленні товарів у зв’язку із початком роботи митниць Держмитслужби у неділю 8 грудня 2019 року та у подальшому", – зазначив очільник Митної служби.

Нефьодов також додав, що передоплату за митне оформлення товарів (авансові платежі) з 9 грудня необхідно платити виключно на нові рахунки Держмитслужби та митниць відомства, оскільки старі рахунки ДМС будуть недоступні для надходження коштів.

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