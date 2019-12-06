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06
Пт., груд.
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Нефьодов попереджає про можливі збої через запуск нової Митної служби

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В перші дні роботи Митної служби теоретично можливі помилки у прийнятті та адресації електронних митних декларацій.

Про це повідомив очільник Державної митної служби України Максим Нефьодов на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформує БІЗНЕС.

З 00:00 години 8 грудня 2019 року створені в структурі Митної служби регіональні митниці приступають до виконання митних формальностей і припиняються відповідні повноваження митниць ДФС.

"Рекомендуємо, за можливості, утриматись від подання митницям ДФС митних декларацій, оформлення яких може бути не завершене до кінця доби 7 грудня 2019 року. З 0 годин 8 грудня 2019 року подані митні декларації просимо адресувати новоствореним митницям Держмитслужби", – повідомив Нефьодов.

Він також зазначив, що в перші дні роботи Митної служби через переведення роботи митниць на новий класифікатор місць митного оформлення, теоретично можливі помилки у прийнятті та адресації електронних митних декларацій.

"При цьому не передбачається проблем із справлянням митних платежів при оформленні товарів у зв’язку із початком роботи митниць Держмитслужби у неділю 8 грудня 2019 року та у подальшому", – зазначив очільник Митної служби.

Нефьодов також додав, що передоплату за митне оформлення товарів (авансові платежі) з 9 грудня необхідно платити виключно на нові рахунки Держмитслужби та митниць відомства, оскільки старі рахунки ДМС будуть недоступні для надходження коштів.

Нагадаємо, США допоможуть Україні реформувати Нову митницю.

 

митниця реформа Максим Нефьодов