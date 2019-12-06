"Майданчики Яценка": Рада ліквідувала схему при оцінці нерухомості

Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт №2047-д , який передбачає ліквідацію посередницьких електронних майданчиків з оцінки нерухомості, відомих як "майданчики Яценка".

Відповідний документ підтримали 338 депутатів, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, документ пропонує:

- впровадити з 1 січня 2020 року спрощену модель оцінки об'єктів нерухомості. У громадян буде можливість отримати довідку про автоматичну оцінку об'єкта нерухомості з Єдиної бази Фонду держмайна без залучення оцінювача. У разі незгоди з автоматичною оцінкою вартості, українці зможуть отримати її в оцінювача та провести оцінку в загальному порядку з реєстрацією звіту в Єдиній базі, як це передбачає поточна процедура. При цьому нотаріуси повинні отримати право безкоштовного доступу до бази для перевірки даних про оцінку нерухомості.

- встановити оплату за автоматичну довідку про оцінку. Вона коштуватиме 2,5% від суми прожиткового мінімуму — 51 грн, а реєстрація звіту в Єдиній базі — 10% (205 грн).

- встановити поріг на оцінку, які здійснює оцінювач. Так, вартість об'єкта нерухомості не може відрізнятися на 25% більше або менше від суми, яку визначає Єдина база.

- у разі ухвалення законопроєкту в другому читанні, Фонд держмайна до 1 січня 2020-го повинен буде відключити від Єдиної бази всі авторизовані електронні майданчики (так звані "майданчики Яценка"). Тобто чотири майданчики — "Реєстр оцінки", "Оценка.online", "Експрес-оцінка" та "Професійна оцінка" — не зможуть заробляти по мільйону на день і, скоріше за все, будуть ліквідовані, бо їхні "унікальні" послуги нікому не знадобляться.

- надати нотаріусам безкоштовний доступ до Єдиної бази для перевірки довідок та звітів про оцінку нерухомості.

Раніше саме комітетське голосування за законопроєкт 2047-Д фігурувало в скандалі про 30 тисяч доларів, які нібито пропонували депутатам "Слуги народу" за бойкотування ініціативи про ліквідацію авторизованих майданчиків.

Нагадаємо, під час ухвалення держбюджету на 2018 рік нардепи створили так звані "майданчики Яценка" – це електронні майданчики-посередники між оцінщиками майна та електронною базою Фонду державного майна. Посередники не здійснюють оціночної діяльності, вони просто пересилають дані й отримують за це з кожної операції оцінки від 500 до 1 800 грн.

У серпні 2018 року "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомили, що лише за перший місяць роботи фірми, пов`язані з тодішнім нардепом з "Відродження" Антоном Яценком, "викачали" 23 млн на схемах посередництва.