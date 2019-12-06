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06
Пт., груд.
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Бізнес закликає Раду внести зміни до закону про нацбезпеку

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ГО "Фонд підтримки економічної безпеки України" звернулася із листом до голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи із проханням внести зміни до Закону про Національну безпеку в частині розробки Доктрини економічної безпеки, що гарантуватиме створення запобіжників економічним загрозам.

Відповідне звернення є в розпорядженні БІЗНЕСу.

"Україна постала перед безпрецедентними внутрішніми та зовнішніми викликами, значна частина яких має економічний характер та знищує економічні підвалини державності. Водночас, ні Стратегія національної безпеки, ні Закон "Про національну безпеку України" не містять розділів, присвячених економіці", – зазначають у Фонді.

У зверненні представники бізнесу наголошують, що наразі зростає дефіцит торговельного балансу. "У жовтні 2019 року падіння промисловості склало 5%, що стало найгіршим показником з 2014 року. При цьому попит на споживчі та промислові товари та їхній імпорт в країні зростає, а внутрішнє виробництво – падає. Країна не має відповіді на низку макроекономічних, фінансових, соціально-демографічних, інституційних, енергетичних та зовнішньоекономічних викликів: світова економічна криза, монополізація ключових секторів національної економіки, значний рівень тіньової економіки та контрабанди, недоступність кредитних ресурсів, трудова міграція, критична залежність від російського імпорту енергоресурсів, тощо", – повідомили у Фонді.

Громадська організація закликає терміново напрацювати необхідні нормативно-правові акти, обговорити їх із представниками бізнесу та ключовими стейкхолдерами та імплементувати до законодавства. 

"Вважаємо, що для мінімізації та нівелювання цих та інших загроз має бути внесено зміни до Закону про Національну безпеку в частині розробки Доктрини економічної безпеки, що забезпечить створення необхідних запобіжників вказаним загрозам", – підсумували у Фонді.

Крім того, із відповідною заявою до голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку звернулися і представники платформи БІЗНЕС 100.

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