Битва за завод: Група "ТАС" виграла суд в антимонопольників

Господарський суд Києва скасував рішення Антимонопольного комітету про накладення штрафу на групу "ТАС" за порушення законодавства при покупці заводу "Дніпрометиз".

Про це йдеться в рішенні суду від 21 листопада, інформує БІЗНЕС.

Госпсуд Києва задовольнив позов естонської компанії Blossom Investments OU і скасував штраф Антимонопольного комітету України (АМКУ) на суму 55 млн грн за порушення при покупці пакету акцій ВАТ "Дніпрометиз".

Відзначається, що Blossom Investments OU, яка входить в групу "ТАС" Сергія Тігіпка, оскаржила в суді рішення АМКУ, згідно з яким регулятор оштрафував компанію за придбання контрольного пакета акцій заводу "Днепометіз" без відповідного дозволу.

Суд постановив скасувати рішення АМКУ, бо вважав його "непідтвердженими належними і допустимими доказами", а висновки, викладені в рішенні, не відповідають обставинам справи. Крім того, суд угледів при прийнятті рішення АМКУ порушення застосування норм матеріального права.

Нагадаємо, 25 квітня АМКУ оштрафував групу компаній "ТАС" на 55 млн грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції при придбанні акцій ПрАТ "Дніпрометиз" (Дніпро) і відмовив у концентрації.

Додамо, що вказаний завод спеціалізується на випуску сталі, чавуну, прокату і виробів з них. У 2011 році до підприємства був приєднаний "Дніпрококс".

2 травня група "ТАС" завила про наміри оскаржувати рішення АМКУ в суді.