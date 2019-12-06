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06
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В Україні з'явилась ще одна платіжна система

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Національний банк України зареєстрував міжнародну платіжну систему PayRun.


Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу регулятора.

"Національний банк України узгодив правила міжнародної платіжної системи "PayRun" та вніс відомості про неї до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі — Реєстр платіжних систем). Відповідне рішення прийняте 2 грудня 2019 року Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України", – розповіли в НБУ.

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У Нацбанку уточнюють, що PayRun стала п'ятою міжнародною платіжною системою на ринку України, створеної небанківською фінансовою установою – резидентом.

Платіжною організацією міжнародної платіжної системи PayRun є ТОВ "ПЕЙРАН" (м. Київ), яке має ліцензію Національного банку України, від 5 грудня 2016 року № 50, на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. 

Нагадаємо, китайська платіжна система UnionPay розпочала роботу в Україні.

платіжна система PayRun