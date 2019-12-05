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05
Чт., груд.
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Суд повернув посаду звільненому керівнику "Енергосталі"

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Суд поновив на посаді звільненого генерального директора держпідприємства "Енергосталь (Харків) Дмитра Сталінського. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства планує оскаржити це рішення.

Про це у Facebook заявив глава відомства Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС.

"Скандал на ДП "Енергосталь" в Харкові. Я призначив нового директора Балабая. Звільнив старого Сталінського. Новий директор виявляє приховану заборгованість по зарплаті робітникам на 30 млн грн +. Приховану від Міністерства. Недостовірний фіплан. Можливо у змові з співробітниками Міністерства", — заявив міністр.

"За 15 хвилин до наради з проблем виплати зарплати, новий директор отримує ухвалу суду, що він більше не директор. А старого директора поновлено. Старий директор без погодження з міністерством, без будь-якого інформування Міністерства, виходить на роботу і продовжує керувати. Площі підприємства здані в оренду за заниженими цінами", — додав Милованов.

Він повідомив, що проти судді відкриють дисциплінарне провадження, а щодо Держпраці, яке не побачило заборгованості із зарплати, проведуть розслідування.

Нагадаємо: 

звільнення Мінекономіки Енергосталь