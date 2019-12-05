Суд повернув посаду звільненому керівнику "Енергосталі"

Суд поновив на посаді звільненого генерального директора держпідприємства "Енергосталь (Харків) Дмитра Сталінського. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства планує оскаржити це рішення.

Про це у Facebook заявив глава відомства Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС.

"Скандал на ДП "Енергосталь" в Харкові. Я призначив нового директора Балабая. Звільнив старого Сталінського. Новий директор виявляє приховану заборгованість по зарплаті робітникам на 30 млн грн +. Приховану від Міністерства. Недостовірний фіплан. Можливо у змові з співробітниками Міністерства", — заявив міністр.

"За 15 хвилин до наради з проблем виплати зарплати, новий директор отримує ухвалу суду, що він більше не директор. А старого директора поновлено. Старий директор без погодження з міністерством, без будь-якого інформування Міністерства, виходить на роботу і продовжує керувати. Площі підприємства здані в оренду за заниженими цінами", — додав Милованов.

Він повідомив, що проти судді відкриють дисциплінарне провадження, а щодо Держпраці, яке не побачило заборгованості із зарплати, проведуть розслідування.

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