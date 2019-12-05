США допоможуть Україні реформувати Нову митницю

Голова Державної митної служби (ДМС) Максим Нефьодов підписав з посольством США Спільний план дій щодо розвитку та реформування митниці.
Про це очільник митниці повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
У рамках цієї співпраці Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) візьме участь у реформуванні Нової митниці за трьома напрямками:
- проєкт TAPAS фінансуватиме розвиток єдиного вікна на митниці (кабінет декларанта і можливість самостійно подавати декларації) і відкриття інформації;
- проєкт СЕР фінансуватиме апгрейд АСАУРу (системи ризиків митниці) та розробку публічної і внутрішньої частини бізнес-аналітики;
- проєкт INL/MOM фінансуватиме розробку програм набору, навчання і перевірки персоналу митниці, а також PR-підтримки набору нових людей і зміцнення суспільної довіри.
Нагадаємо:
- 3 жовтня Кабінет міністрів затвердив регіональну структуру ДМС, скоротивши кількість митниць з 26 до 16.
- 7 листопада Максим Нефьодов презентував проєкт стратегії розвитку митниці.
- 15 листопада очільник ДМС Макси Нефьодов повідомив, що 16 нових митниць вже мають виконуючих обов‘язків керівників.
- 2 грудня очільник ДМС Максим Нефьодов заявив про намір звільнити більше 500 найодіозніших співробітників митниці.