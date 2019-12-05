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05
Чт., груд.
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США допоможуть Україні реформувати Нову митницю

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Голова Державної митної служби (ДМС) Максим Нефьодов підписав з посольством США Спільний план дій щодо розвитку та реформування митниці.

Про це очільник митниці повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

У рамках цієї співпраці Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) візьме участь у реформуванні Нової митниці за трьома напрямками:
- проєкт TAPAS фінансуватиме розвиток єдиного вікна на митниці (кабінет декларанта і можливість самостійно подавати декларації) і відкриття інформації;
- проєкт СЕР фінансуватиме апгрейд АСАУРу (системи ризиків митниці) та розробку публічної і внутрішньої частини бізнес-аналітики;
- проєкт INL/MOM фінансуватиме розробку програм набору, навчання і перевірки персоналу митниці, а також PR-підтримки набору нових людей і зміцнення суспільної довіри.

Нагадаємо:

митниця реформа USAID