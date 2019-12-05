Три MustHave для інвестора

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Що необхідно зробити, аби на ринок української нерухомості зайшов іноземний інвестор?

"Перш за все, це – проведення судової реформи, боротьба з рейдерством та вигідні умови кредитування", — вважає засновниця Українського клубу нерухомості (UREClub) Ольга Соловей.

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Такої ж думки дотримується і партнер, керівник практики нерухомості та будівництва міжнародної юридичної компанії DLAPIPER Ukraine Наталія Кочергіна.

На думку представниці міжнародної юридичної компанії, найголовніше – реформа судової системи та боротьба із рейдерством. "Дуже актуально проведення судової реформи, тобто, її продовження", — переконана Наталія Кочергіна, уточнюючи, що це і скорочення кількості суддів Верховного суду, скасування адвокатської монополії. За її словами, опосередковано це буде впливати на ринок нерухомості також.

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Експертка наголошує на важливості боротьби із рейдерством. "На це спрямовані посилення вимог до реєстрації та реєстраторів. Що це означає? Що реєстрацію зможуть здійснювати лише нотаріуси за певним переліком документів з можливістю оскарження. А також посилення відповідальності за незаконні дії з реєстрацією для нотаріусів", — зазначила вона.

Фахівці ринку нерухомості очікують заходу на ринок великих міжнародних груп, які якісно його змінять та прогнозують, що це може відбутися уже наступного року.

Нагадаємо:

Ринок нерухомості