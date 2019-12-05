Три MustHave для інвестора

"Перш за все, це – проведення судової реформи, боротьба з рейдерством та вигідні умови кредитування", — вважає засновниця Українського клубу нерухомості (UREClub) Ольга Соловей.

Такої ж думки дотримується і партнер, керівник практики нерухомості та будівництва міжнародної юридичної компанії DLAPIPER Ukraine Наталія Кочергіна.

На думку представниці міжнародної юридичної компанії, найголовніше – реформа судової системи та боротьба із рейдерством. "Дуже актуально проведення судової реформи, тобто, її продовження", — переконана Наталія Кочергіна, уточнюючи, що це і скорочення кількості суддів Верховного суду, скасування адвокатської монополії. За її словами, опосередковано це буде впливати на ринок нерухомості також.

Експертка наголошує на важливості боротьби із рейдерством. "На це спрямовані посилення вимог до реєстрації та реєстраторів. Що це означає? Що реєстрацію зможуть здійснювати лише нотаріуси за певним переліком документів з можливістю оскарження. А також посилення відповідальності за незаконні дії з реєстрацією для нотаріусів", — зазначила вона.

Фахівці ринку нерухомості очікують заходу на ринок великих міжнародних груп, які якісно його змінять та прогнозують, що це може відбутися уже наступного року.

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