"Інтергал-Буд" підтвердив намір добудувати 26 житлових комплексів "Укрбуду" 

Про це БІЗНЕСу повідомили у пресслужбі компанії.

"У зв’язку з великою кількістю запитів ЗМІ із проханням прокоментувати питання завершення проблемних об'єктів корпорації "Укрбуд" повідомляємо наступне. Компанія "Інтергал-Буд" на поточний момент дійсно розглядає можливість завершення проєктів "Укрбуд". Однак, будь-які зафіксовані домовленості зараз відсутні", — заявили в компанії.

Забудовник наголошує, що усвідомлює масштаб ситуації та кількість постраждалих. "Рішення цієї проблеми може бути тільки комплексним, тобто компанія готова взяти на себе зобов'язання із завершення всіх 26 споруджуваних житлових об'єктів (80% з яких мають негативний баланс). У той же час і держава не може залишатися осторонь та відреагувати на звернення та акції протесту ошуканих покупців "Укрбуд", — наголошується в заяві.

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В "Інтергал-Буді" заявляють, що для того, щоб приватний інвестор мав можливість завершити будівництво об'єктів "Укрбуд", необхідне сприяння і участь державних органів у наступних питаннях:

Отримання відсутньої дозвільної документації по об'єктах "Укрбуд". Гарантія відсутності претензій за існуючими кримінальними справами до нового забудовника. Зняття арештів та інших, блокуючих будівництво, питань щодо майданчиків "Укрбуд". Підключення об'єктів до інженерних комунікацій і введення в експлуатацію.

"Підтримка і сприяння держави в цих питаннях дозволить новому інвестору відновити будівельні роботи на об'єктах "Укрбуд". У такому випадку, "Інтергал-Буд" готовий приступити до фінансового, технічного і юридичного аудиту будівельних майданчиків для перевірки раніше наданої акціонерами "Укрбуд" фінансово-аналітичної інформації. На підставі результатів аудиту можливо буде сформувати почерговий графік завершення будівництва об'єктів", — заявили в компанії.

Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня, директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода заявив, що компанія "Укрбуд" передає усі недобудовані проєкти "Інтергал-Буду".