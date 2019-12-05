АМКУ зобов’язав АЗС знизити ціни на бензин

Антимонопольний комітет України ухвалив обов'язкові для розгляду найбільшими операторами АЗС рекомендації про необхідність зниження роздрібних цін на бензин, враховуючи низку ринкових факторів.
Про це повідомляє БІЗНЕС пресслужба АМКУ.
Комітет провів аналіз ринків пального та за результатами їхнього функціонування в червні-листопаді встановив, що середні ціни крупного опту на бензини марки А-95 та дизельне паливо знизилися майже на 20 %. Курс долара до гривні, що має значний вплив на ціноутворення зважаючи на імпортозалежність цих ринків, знизився на майже 12 %, а середні роздрібні ціни на бензини марки А-95 та дизельне паливо знизилися на 5-5,6 %.
При цьому, як зазначає АМКУ, рівень роздрібних цін на бензин марки А-95 та дизельне паливо на стаціонарних АЗС основних учасників ринку (діють під брендами WOG, OKKO та UKRNAFTA) залишився практично незмінним.
Виходячи з цього, АМКУ ухвалив обов’язкові до виконання рекомендації в яких вимагає встановити ціни на високооктанові бензини та дизельне паливо на рівні, який існував би за умов значної конкуренції на ринку та дав на розгляд рекомендацій 10-денний строк.
Рекомендації направлені до "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" (бренд WOG), "ОККО-РІТЕЙЛ" (бренд ОККО), "УКРНАФТА" (бренд UKRNAFTA), "АМІК Україна" (бренд AMIC Energy), "Альянс Холдинг" (бренд SHELL), "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR), "Укрпалетсистем" (бренд UPG) та "ГЛУСКО Рітейл" (бренд GLUSCO).