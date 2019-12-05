"Укрбуд" передасть всі недобудовані об`єкти "Інтергал-Буду"

Про це повідомив директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода на своїй сторінці Facebok, інформує БІЗНЕС.

"Провели переговори з усіма великими забудовниками, і один з них погодився взяти ВСІ об'єкти і виконати зобов'язання щодо добудови житла. Це "Інтергал-Буд". Все, чого хоче новий забудовник, щоб ні непередбачуваний колишній власник, ні влада не вставляли палиці в колеса. Тому питання переходу Укрбуд вже обговорюється в кабінетах влади, і ми чекаємо рішення", — написав Майборода.

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Він також звинуватив екскерівника "Укрбуду" Максима Микитася у блокуванні роботи корпорації. "Усі ці потуги Микитася привели до блокування роботи "Укрбуду", який тільки почав відновлювати активність на будмайданчиках, інвестори не захотіли продовжувати фінансування в конфліктній ситуації. І зараз "завдяки" Микитасю і каші, яку він заварив, навколо "Укрбуду" ситуація патова. Продажів немає, системного інвестора вже теж, клієнти мітингують під Адміністрацією президента...За ці пару місяців чого тільки не було: погрози від Микитась, "стрілки" з авторитетними людьми, спілкування з впливовими бізнесменами і політиками, яких Микитась підключав до цього питання. Але вникнувши у ситуацію, люди швидко розуміли, що Микитась просто хоче урвати грошей і остаточно зруйнувати компанію", — заявив Майборода.

Коментуючи заяву Микитася про начебто підробку його підпису на меморандумі про передачу прав корпорації партнеру, Майборода заявив, що той фізично не міг цього зробити. "Так, був партнер, який хотів викупити 50% в двох великих ЖК. І був готовий меморандум з ним. Але Микитась просто не зміг його підписати фізично — після програшу на виборах він майже два місяці щодня пив, і як зараз з'ясовується в нападах неадекватності посилав бандитів в офіс побити когось зі співробітників, який як йому здавалося "прокрався", блокував оплати рахунків підрядникам через свого фінансового директора, зупиняв будівництва. Але при цьому не забував купувати собі та своїм спільникам нові Мерседеси. У результаті ситуація погіршилася настільки, що дефицит обігових коштів став критичним", — стверджує директор "Укрбуд Девелопмент".

За його словами, у цій ситуації виникла потреба у "системному інвесторі, який зміг би потягнути такий обсяг". "Одну з пропозицій зробив Дмитро Федотенков [відомий ресторатор, який є співвласником мережі Tarantino family], що представляє групу таких інвесторів. Зараз Микитась його звинувачує в усіх гріхах, але Федотенков був партнером саме Микитася в одному з проєктів! Він далеко не альтруїст, він бізнесмен, і прийшов рятувати, насамперед, свої чималі інвестиції. Підставив першим плече, привів інвесторів, але подальше фінансування зірвав сам Микитась", — заявив Майборода.

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