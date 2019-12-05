Рада захистила аграріїв від рейдерства

Відповідний проєкт закону №0858 підтримали 362 народних депутати, інформує БІЗНЕС.

"Держреєстр і Госгеокадастр будуть діяти в автоматичному режимі обміну інформацією. Законопроєкт зобов'язує оцифрувати всі наявні в Госгеокадастрі відомості про раніше видані державні акти і зареєстровані договори оренди і внести їх до кадастру в стислі терміни. Також вводяться запобіжники від підробки нотаріальних документів", — пояснив глава парламентського комітету з питань аграрної політики Микола Сольський, представляючи документ.

Законопроєктом вносяться зміни до 14 законодавчих актів України, що дозволить комплексно врегулювати питання протидії рейдерству та виключити неправомірне заволодіння землями.

На думку авторів, документ дозволить ввести на законодавчому рівні дієві запобіжники, які б унеможливили:

- неправомірне заволодіння землями, які використовуються сільськогосподарськими підприємствами, в тому числі шляхом подвійної реєстрації договорів оренди земельних ділянок, які ними використовуються;

- захоплення майна сільськогосподарських підприємств (будівель і споруд, сільськогосподарської техніки, врожаю, інших матеріальних активів);

- поглинання сільськогосподарських підприємств шляхом протиправного привласнення корпоративних прав (часток);

- протиправне призупинення діяльності сільськогосподарських підприємств в результаті необґрунтованого накладення арешту на майно та активи підприємств, силової протидії їх виробничії діяльності.

Крім того, згідно з документом, орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності, передані в оренду на земельних торгах, не може бути зменшена за згодою сторін протягом терміну дії договору оренди, а також при його поновленні. Також законопроєкт передбачає встановлення розміру гарантійного внеску за лотом на рівні 5% від стартової ціни продажу земельної ділянки і 50% стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою, але не менше 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Під час підготовки документу до другого читання до профільного комітету надійшло 87 поправок, 83 з яких було враховано.

Нагадаємо, 22 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про заходи щодо протидії рейдерству", який пропонує набір інструментів для належного захисту власників бізнесу і протидії позбавленню їх майнових прав.