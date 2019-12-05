У НБУ назвали організації, якими Коломойський тисне на них

Національний банк оприлюднив список сумнівних громадських організацій, які беруть участь у мітингах під стінами Нацбанку

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужба Нацбанку.

"Кілька тижнів триває цілеспрямована атака на Національний банк: проплачені мітинги під стінами НБУ, мітинги під будинками Голови та першого заступника Голови, замовні спекуляції та наклеп у медіа. На нашу думку, ця атака проплачена екс-власниками виведених з ринку банків, зокрема, Ігорем Коломойським. Але організатори намагаються подати ці акції як народне волевиявлення", – зазначили у НБУ.

На думку НБУ, мета атаки – створити керований інформаційний хаос, щоб:

дискредитувати НБУ і реформу з очищення банківського сектору, змінити керівництво та у майбутньому вдатися до ручного управління НБУ;

уникнути відповідальності та необхідності повертати державі виведені з" ПриватБанку" кошти;

стати на заваді співпраці України з міжнародними партнерами та насамперед МВФ, який підтримує позицію держави, що колишні власники збанкрутілих банків повинні повернути державі кошти.

У Нацбанку зазначають, що про замовний характер інформаційної кампанії та про те, що замовником є саме Ігор Коломойський, говорять низка фактів.

По-перше, мітингарі під НБУ, за свідченням медіа, отримують гроші за участь у мітингах. Організатором мітингів є громадська організація "Стоп корупції", яку виключили у вересні 2018 року із Глобальної мережі журналістів розслідувачів (GIJN) через непрофесіоналізм і конфлікт інтересів.

По-друге, до мітингів з 25 листопада долучилися працівники "Нікопольського заводу феросплавів" та інших підконтрольних Ігорю Коломойському підприємств, які до цього пікетували офіси "ПриватБанку" у Дніпрі та Києві.

По-третє, атака реалізується через головного "виконавця" – депутата Олександра Дубінського, фігуранта антикорупційних розслідувань, якого в медіа називають рупором олігарха Коломойського. Негатив та наклеп, вимоги та очікування “тієї” сторони озвучуються за допомогою його або пов’язаних із ним інформаційних ресурсів.

Нагадаємо, 13 листопада громадська організація "Стоп корупції" ініціювала акцію протесту "Зупинимо корупцію в НБУ". Активісти вимагають притягнути до відповідальності Смолія та Рожкову за нібито покриття корупційних схем у центробанку.

Пізніше мітингувальники прийшли до будинків глави НБУ Якова Смолія та його першого заступника Катерини Рожкової.

Правління НБУ минулого тижня заявило про сфокусовану атаку на регулятора, що триває вже кілька тижнів, у формі замовних спекуляцій і наклепу в ЗМІ, проплачених мітингів біля стін НБУ і навіть спроби вторгнення до центробанку. У НБУ переконані, що тиск здійснює олігарх та екс-власник "ПриватБанку"Ігор Коломойський, який заборгував державі $5,5 млрд, виведених із "ПриватБанку" до націоналізації.

У НБУ заявляють про посилення тиску.