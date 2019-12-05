Найбільша товарна біржа Китаю купить чверть акцій ПФТС

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Stockworld.

Йдеться про купівлю 15,973 тис. акцій ПФТС. На даний момент BOCE не є акціонером української біржі.

Нагадаємо, у квітні 2018 року BOCE подала в Антимонопольний комітет України документи на покупку більше 25% акцій фондової біржі ПФТС, однак заявку відхилили через неякісне розкриття інформації. Наприкінці вересня 2018 року китайська сторона повторно подала документи в АМКУ, а в грудні того ж року отримала дозвіл на придбання акцій ПФТС.

Довідка:

Фондова біржа ПФТС — один з найбільших організаторів торгів цінними паперами в Україні. Індекс ПФТС з 1997 року є офіційним індексом України в S&P Emerging Markets. ПФТС є кореспондується членом Всесвітньої федерації фондової біржі і членом Міжнародної асоціації бірж.

BOCE — найбільша спотова товарна біржа в Китаї з річним оборотом в $1 трлн. Компанія заснована в 2009 році за участю приватних китайських інвесторів, кількох державних компаній, а також муніципалітету штату Тянцзині (КНР).