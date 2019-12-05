Бізнес закликає прискорити підписання угоди про "промисловий безвіз"

Український бізнес наполягає на прискореннні переговорного процесу з підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA, так званий "промисловий безвіз").

Про це заявив експерт Генерального директорату Європейської комісії Гжегож Дрозд в рамках Українських індустріальних днів, які відбулися у ТПП України, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу ТПП.

"Індустріальна політика – у ТОПі пріоритетів Єврокомісії. Ми працюємо над формуванням такої промислової політики, яка якнайкраще відображатиме інтереси як виробників, так і суспільства в цілому. Ми робимо акцент на сталому розвитку, людському капіталі, цифровізації. Україна – частина Європи, два роки поспіль країна була учасником EU Industry Days. Українська промисловість – важлива частка розбудови європейського індустріального потенціалу", – сказав Дрозд.

У свою чергу, президент ТПП України Геннадій Чижиков зауважив, що укладення угоди ACAA дозволить збільшити український експорт на 85%.

"Промисловий безвіз має стати реальністю для України...Давайте прибирати технічні бар’єри! Треба дати змогу вітчизняним експортерам маркувати свою продукцію європейським знаком відповідності (СЕ) та вільно продавати її на ринку ЄС без додаткової сертифікації. Крім економії часу та коштів експортерів, це сприятиме поліпшенню іміджу нашої продукції. А також полегшить Україні доступ на інші глобальні ринки", – сказав Чижиков.

Нагадаємо:

У червні 2019 року Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №10183 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського союзу в сфері технічного регулювання". Цей документ — одна з умов вирішення Єврокомісією питання щодо укладення з Україною угоди АСАА.

4 грудня прем’єрміністр України Олексій Гончарук обговорив з прем’єрміністром Швеції Стефаном Льовеном початок переговорів щодо укладання угоди ACAA.

Попередня оціночна місія ЄС, передбачена дорожньою картою для укладання ACAA, прибуде до України в першому кварталі 2020 року.

Довідка: Угода АСАА — це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може тримати цей сертифікат. Підписання АСАА передбачено Угодою про асоціацію України та ЄС.

За оцінками експертів, потенційно ця угода АСАА може охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування. Наразі Україна виконала підготовчу роботу (гармонізація законодавства, інфраструктури якості та ринкового нагляду з нормами ЄС), що дозволяє укласти ACAA як мінімум у трьох секторах.