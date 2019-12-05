Китайська платіжна система UnionPay розпочала роботу в Україні

Із 3 грудня власники карток UnionPay можуть розплачуватися ними в торговельних точках, ресторанах і готелях Києва, Харкова, Одеси, Дніпра та інших міст.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу "ПриватБанку".

"UnionPay накопичила багатий досвід у розробці інноваційних платежів, реалізації проєктів "розумного міста", фінансовій інтеграції і готова брати участь у розвитку платіжної індустрії в Україні, надаючи власникам карт UnionPay ще більш сучасні і безпечні платіжні сервіси", – зазначив президент China UnionPay Ши Венчао.

Україна стала 178-ю країною світу, в якій розвивається сервіс обслуговування карт UnionPay. Сьогодні UPI дозволяє використовувати картки для оплати товарів і послуг, а також зняття готівки в партнерстві з більш ніж 2 тис. фінансових інститутів по всьому світу. У 58 країнах випускають карти UnionPay, а загальна їхня кількість вже приблизно 6 млрд штук.

У першому півріччі 2019 року обсяг операцій через UnionPay підскочив майже на 40%.

Також за допомогою карток UnionPay можна отримати готівку в банкоматах "ПриватБанку" по всій країні. Надалі "ПриватБанк" і UnionPay планують розробку спільних інноваційних платіжних продуктів і сервісів.

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Довідка: China UnionPay – національна платіжна система Китаю. Заснована в 2002 році як асоціація банків КНР. Ініціаторами створення виступив Держрада і Народний банк Китаю. Акціонерами UnionPay є більш ніж 200 фінансових установ. На початок 2015 року випущено понад 4 млрд карток, а по сукупному об’єму трансакцій UnionPay обійшла Visa. Станом на 2016 рік платіжні картки китайської системи приймаються у 157 країнах в більш ніж 1 млн банкоматів.