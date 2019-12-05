Рада хоче знову відтермінувати штрафи для власників "євроблях"

Верховна Рада схвалила у першому читанні читанні законопроєкт №2288 про відтермінування штрафів за порушення ввезення нерозмитнених авто на єврономерах до 31 грудня 2019 року.
Відповідний законопроєкт підтримали 311 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.
Цим документом пропонується внести відповідні зміни до Митного кодексу. "Метою прийняття Закону № 73-IX було відтермінування застосування посилених санкцій за порушення митних правил при ввезенні транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України в митному режимі тимчасового ввезення та переміщенні їх цією територією в митному режимі транзиту, однак у повному обсязі ця мета досягнута не була. У зв’язку з цим виникла необхідність у внесенні до Митного кодексу України додаткових змін", — йдеться у пояснювльні записці.
Нардепи також проглосували ща скорочення терміну підготовки документа до другого читання.
Нагадаємо:
- 12 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1030 щодо відтермінування застосування штрафів до власників автомобілів на іноземній реєстрації за порушення митного режиму перебування таких авто в Україні. Згідно з документом, власникам "євроблях" дається ще 90 днів на розмитнення транспортних засобів, тобто пільговий період збільшується з 270 до 360 днів — до 20 листопада 2019 року.
- 2 жовтня організація "АвтоЄвроСила", яка представляє інтереси власників "євроблях", влаштувала мітинг під Верховною Радою, вимагаючи ухвалення закону про доступне розмитнення.
- На початку жовтня Кабмін відклав застосування штрафів до власників нерозмитнених авто на єврономерах до 1 січня 2020 року.