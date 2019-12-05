Рада хоче знову відтермінувати штрафи для власників "євроблях"

Відповідний законопроєкт підтримали 311 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

Цим документом пропонується внести відповідні зміни до Митного кодексу. "Метою прийняття Закону № 73-IX було відтермінування застосування посилених санкцій за порушення митних правил при ввезенні транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України в митному режимі тимчасового ввезення та переміщенні їх цією територією в митному режимі транзиту, однак у повному обсязі ця мета досягнута не була. У зв’язку з цим виникла необхідність у внесенні до Митного кодексу України додаткових змін", — йдеться у пояснювльні записці.

Нардепи також проглосували ща скорочення терміну підготовки документа до другого читання.

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