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Олег Тарарай

05
Чт., груд.
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На сьогодні облікова ставка мала би бути на рівні 11-12% – радник Зеленського

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Оптимальна облікова ставка має враховувати рівень інфляції плюс 3-4 %, тобто на сьогодні вона мала би бути на рівні 11-12%.

Про це в інтерв`ю БІЗНЕСу заявив радник президента України, член наглядової ради Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

"Нацбанк наразі має лише інфляційний мандант – він слідкує за курсовою стабільністю. На мою думку, цей мандат слід доповнити відповідальністю також за питання економічного росту. Центробанк повинен оцінювати свій інструментарій і з цієї сторони також", – розповів Устенко.

За його словами, облікова ставка, яка наразі становить 15,5% є абсолютно не нормальною.

"Вона унеможливлює запуск інструментів кредитування економіки. Україна знає й іншу крайність: у 2006-2008 роках розмір кредитування збільшувався на 70% щороку, при показниках росту економіки у 5%. Це теж не нормально. В результаті ми розрахувалися за цю легковажність протягом кризи 2008 року та отримали величезну кількість проблемних боргів. Оптимальна облікова ставка має враховувати рівень інфляції плюс 3-4 %, тобто на сьогодні вона мала би бути на рівні 11-12%. Переконаний, Нацбанк також це розуміє, а тому нам слід очікувати зниження облікової ставки. Ми маємо таргетний показник у 9% на кінець наступного року, тож, можливо, що ми будемо рухатися до нього швидше. У НБУ чудово розуміють реальні потреби економіки", – додав радник Зеленського.

Повну версію інтерв'ю читайте у новому випуску журналу БІЗНЕС.

Нагадаємо:

НБУ облікова ставка Олег Устенко