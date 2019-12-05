На сьогодні облікова ставка мала би бути на рівні 11-12% – радник Зеленського

Оптимальна облікова ставка має враховувати рівень інфляції плюс 3-4 %, тобто на сьогодні вона мала би бути на рівні 11-12%.
Про це в інтерв`ю БІЗНЕСу заявив радник президента України, член наглядової ради Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.
"Нацбанк наразі має лише інфляційний мандант – він слідкує за курсовою стабільністю. На мою думку, цей мандат слід доповнити відповідальністю також за питання економічного росту. Центробанк повинен оцінювати свій інструментарій і з цієї сторони також", – розповів Устенко.
За його словами, облікова ставка, яка наразі становить 15,5% є абсолютно не нормальною.
"Вона унеможливлює запуск інструментів кредитування економіки. Україна знає й іншу крайність: у 2006-2008 роках розмір кредитування збільшувався на 70% щороку, при показниках росту економіки у 5%. Це теж не нормально. В результаті ми розрахувалися за цю легковажність протягом кризи 2008 року та отримали величезну кількість проблемних боргів. Оптимальна облікова ставка має враховувати рівень інфляції плюс 3-4 %, тобто на сьогодні вона мала би бути на рівні 11-12%. Переконаний, Нацбанк також це розуміє, а тому нам слід очікувати зниження облікової ставки. Ми маємо таргетний показник у 9% на кінець наступного року, тож, можливо, що ми будемо рухатися до нього швидше. У НБУ чудово розуміють реальні потреби економіки", – додав радник Зеленського.
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Нагадаємо:
- З початку 2018 року Нацбанк п’ять разів підвищував облікову ставку. З грудня 2018 року ключовий показник монетарного регулювання Нацбанк залишав на рівні 18%.
- 25 квітня Нацбанк знизив облікову ставку на 0,5 процентного пункту - до 17,5%.
- 6 червня Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 17,5%.
- 24 жовтня НБУ знизив облікову ставку до 15,5%.