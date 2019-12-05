Уряд запустить онлайн-аукціони з продажу деревини

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 4 грудня, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що проєкт триватиме з квітня 2020 року до квітня 2021 року. В уряді переконані, що це допоможе побороти корупцію та зменшить незаконний обіг української деревини.

Також Кабмін ухвалив рішення про запровадження єдиного електронного обліку української деревини, що допоможе проаналізувати внутрішній ринок споживання та запобігти неконтрольованим незаконним рубкам українського лісу. В уряді наголошують, що це також інструмент боротьби з непрозорим продажем деревини та засіб посилення боротьби з корупцією у сфері надання дозволів на лісозаготівлю.

"Це рішення спрямоване на те, щоб українські підприємства могли законно і, головне, прозоро придбати необхідну кількість деревини для виробництва продукції в Україні. А це — робочі місця, додана вартість від виробництва і, головне, зменшення корупції", — зазначив прем’єрміністр Олексій Гончарук.

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