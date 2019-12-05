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05
Чт., груд.
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В Україні створять Фонд часткового кредитування землі

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Кабінет міністрів планує створити Фонду часткового кредитування землі з метою здешевлення кредитів для малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників.

Відповідне концепцію уряд ухвалив 29 вересня, а 4 грудня визначив чіткий план заходів, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Зазначається, що відповідний законопроєкт буде подано до Верховної Ради в грудні 2019 року.

У першому кварталі 2020 року планується визначити порядок компенсації відсоткової ставки за кредитами на купівлю землі, що дозволить суттєво знизити ставку за кредитами сільськогосподарським товаровиробникам на купівлю землі.

"Зазначені у документі заходи дозволять створити передумови для запуску повноцінного обігу землі сільськогосподарського призначення, а також дозволить малим сільськогосподарським товаровиробникам отримати дешеві кредитні ресурси для купівлі земель сільськогосподарського призначення. Тобто втілення зазначеного розпорядження в життя сприятиме рівним можливостям для сільськогосподарських товаровиробників під час відкриття доступу до кредитного ресурсу з метою придбання земель сільськогосподарського призначення", — повідомили в Мінфіні.

Нагадаємо:

Кабмін ринок землі Фонд часткового кредитування