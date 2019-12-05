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05
Чт., груд.
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Philip Morris погрожує перенести офіс з України в разі тиску уряду

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Тютюновий гігант Philip Morris International заявив про намір перемістити офіс кластерного центру з України в разі тиску з боку влади.

Про це заявив генеральний директор Philip Morris Ukraine Міхаліс Александракіс у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує БІЗНЕС.

"У нас зараз таких планів  [про перенесення офісу] немає, але це багато в чому залежить від подальших дій уряду. Ми ведемо боротьбу за наш бізнес на цьому ринку. Йдеться про боротьбу з адміністративним тиском, про ведення бізнесу в невизначеному і непрозорому середовищі", – заявив Александракіс.

Він наголосив, що сьогодні Philip Morris Ukraine несе відповідальність за ситуацію на ринку в Україні, Грузії, Вірменії, Молдові.

"Змушений сказати, що ми можемо перемістити офіс кластерного центру з України в разі безпідставного тиску на наші інвестиції в країні. Але, як я і раніше казав, ми тут для того, щоб продовжувати розвивати наш бізнес", – додав гендиректор тютюнового гіганта.

Нагадаємо:

Довідка:  Philip Morris International – провідна міжнародна тютюнова компанія, що займається виробництвом і продажем сигарет, бездимних продуктів і пов'язаних з ними електронних пристроїв та аксесуарів, а також інших нікотиновмісних продуктів на ринках за межами США.

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