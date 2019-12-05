Українцям хочуть надати безкоштовний доступ до кадастрів

Верховна рада України схвалила у першому читанні законопроєкт №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних", який передбачає, зокрема, безкоштовний доступ громадян та суб'єктів господарювання до відповідної інформації.

Відповідний документ підтримали 322 парламентарія, інформує БІЗНЕС.

"Законопроєкт вводить принцип "єдиного вікна", що надасть можливість об'єднати 14 основних наборів даних з природних ресурсів, інфраструктури, статистикою в єдину платформу. Надасть можливість поновлення в режимі реального часу і узгодження даних з усіма органами, що усуне можливість корупції. Буде впроваджена відкритість і безкоштовність геопросторових даних", — пояснив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький під час виступу.

Так, згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується:

- встановити правові основи діяльності зі створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних;

- визначити принципи створення та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних;

- забезпечити міжгалузеву інтеграцію геопросторових даних та даних кадастрів;

- сформувати сучасну систему забезпечення потреб суспільства у всіх видах географічної інформації;

- забезпечити відкриття у мережі Інтернет геопросторових даних та метаданих, які створюються у публічному секторі та підприємствами – монополістами.

Для створення такої інфраструктури будуть використані наявні просторові дані і метадані, створені органами державного управління. Зазначено, що просторові дані створюються за результатами геодезичної і картографічної діяльності, створення держкадастру, реєстрів усіх видів і моніторингу навколишнього середовища, передбачених видатками державного бюджету на відповідний рік.

Фінансування цих робіт пропонується здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів установ, організацій і підприємств, замовників робіт відповідно до укладених договорів та інших джерел.

Також передбачається, що в зв'язку з припиненням плати за пошук, перегляд, копіювання і роздрук відомостей з Державного земельного кадастру про координати поворотних точок меж об'єктів кадастру і оприлюдненням цих відомостей у відкритому доступі надходження до державного бюджету України зменшаться на 114 тис. 760 грн в рік (за даними 2018-го). А компенсувати цей розмір надходжень до держбюджету планується за рахунок скорочення штату апарату Госгеокадастра або його територіальних органів.

Уряд очікує, що Національна інфраструктура просторових даних сприятиме додатковому приросту ВВП країни в межах 0,2-0,6%.