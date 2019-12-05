200 млн грн на вітер: Милованов оприлюднив деталі аудиту "Укрспирту"

Відповідні результати аудиту "Укрспирту" у Facebook оприлюднив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС.

"Не всі знають, що Укрспиртів насправді – два: Концерн "Укрспирт" та ДП "Укрспирт" — загалом 83 заводи (кілька заводі належать іншим державним організаціям). Держава провела аудит реального стану справ підприємств: 43 заводи вже тривалий час простоюють, 40 заводів здійснювали свою діяльність протягом 2019 року", — написав міністр.

За його інформацією, 22 заводи з 83-х перебувають у незадовільному стані, а 29 заводів обладнані зареєстрованими витратомірами-лічильниками етилового спирту та зареєстровані як акцизні склади у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРПСЕ).

Що стосується фінансової частини аудиту, то у 2018 році держава витратила на непрацюючі підприємства 112 358 003 грн, а за 9 місяців цього року — 80 185 250 грн. "Це 200 млн грн грошей платників податків — нас — на непрацюючі підприємства", – наголосив Милованов.

Також аудит показав, що паливно-мастильні матеріали для підприємств спиртової галузі закуповувались за завищеними цінами. "18 998 895 грн – загальна сума перевитрат паливно-енергетичних ресурсів за 2018 та три квартали 2019 років. Що це означає? Закуповували за завищеними цінами", – зауважив міністр.

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