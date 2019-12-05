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05
Чт., груд.
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Єфименко хоче придбати активи збанкрутілої "Росави"

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Власник груп компаній "Трібо" і "Біофарма" Костянтин Єфименко планує купити активи виробника шин ПрАТ "Росава" (м. Біла Церква), яка знаходиться в процедурі банкрутства.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я реально зацікавлений в тому, щоб брати участь у торгах і купити прозоро "Росаву". Є один великий бізнесмен, він взяв 2,5 млрд грн кредиту, банку [Фінанси та Кредит] кредити не віддав, завод у заставі, і ніхто не може виставити його на аукціон, ніхто не може купити. Чому чесно не виставити на аукціон, щоб хтось взяв участь? Так, "Трібо" б брало участь", — заявив Єфименко.

При цьому він висловив обурення, що навіть не було спроб повернути борги "Росави". "Ось вся група моїх компаній — Трібо і Біофарма — платять 500 млн грн податку. Виходить, мої гроші Нацбанк дав банку "Фінанси та Кредит", той віддав їх "Росаві", вони не повернули. І ніхто їх не доганяє, борг не забирає", — обурився власник "Трібо".

Він також зазначив важливу роль підприємства "Росава" для Білої Церкви. "Сьогодні [Білій Церкві] живе 220 тис. осіб, а до будівництва "Росави" в 1972 році було 35 тис. Місто стало таким завдяки заводу, який будувала італійська Pirelli за своєю чіткою технологією. А сьогодні він потрапив у банкрутство", — розповів Єфименко.

За його даними, чисельність працівників на підприємстві скоротилася з 12 тис. до 4 тис. осіб.

Нагадаємо:

  • У грудні 2018 року Госпсуд Київської області порушив справу про банкрутство ПрАТ "Росава" [відноситься до фінансово – промислової групи "Фінанси і кредит", бенефіціарним власником якої є Костянтин Жеваго] за заявою глави ліквідаційної комісії, яка виявила 20,58 млрд грн кредиторської заборгованості. 
  • У грудні 2018 року Офіс великих платників податків звинуватив власників "Росави" в спробі уникнути податкових і боргових зобов'язань. Офіс повідомив, що раніше прийняв рішення про опис майна підприємства у податкову заставу, однак після аналізу майнового стану з'ясувалося, що всі основні засоби, нерухомість, автомобілі, товари в обороті, майнові права на виручку тощо на загальну суму понад $ 400 млн перебувають в заставі у банку "Фінанси та кредит", визнаного неплатоспроможним.
  • У вересні 2018 року Апеляційний суд Києва ухвалив позитивне рішення на користь Офісу великих платників податків ДФС і підтвердив правомірність донарахування ПрАТ "Росава" пені у розмірі 1,3 млрд грн.
Костянтин Єфименко Росава