Єфименко хоче придбати активи збанкрутілої "Росави"

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я реально зацікавлений в тому, щоб брати участь у торгах і купити прозоро "Росаву". Є один великий бізнесмен, він взяв 2,5 млрд грн кредиту, банку [Фінанси та Кредит] кредити не віддав, завод у заставі, і ніхто не може виставити його на аукціон, ніхто не може купити. Чому чесно не виставити на аукціон, щоб хтось взяв участь? Так, "Трібо" б брало участь", — заявив Єфименко.

При цьому він висловив обурення, що навіть не було спроб повернути борги "Росави". "Ось вся група моїх компаній — Трібо і Біофарма — платять 500 млн грн податку. Виходить, мої гроші Нацбанк дав банку "Фінанси та Кредит", той віддав їх "Росаві", вони не повернули. І ніхто їх не доганяє, борг не забирає", — обурився власник "Трібо".

Він також зазначив важливу роль підприємства "Росава" для Білої Церкви. "Сьогодні [Білій Церкві] живе 220 тис. осіб, а до будівництва "Росави" в 1972 році було 35 тис. Місто стало таким завдяки заводу, який будувала італійська Pirelli за своєю чіткою технологією. А сьогодні він потрапив у банкрутство", — розповів Єфименко.

За його даними, чисельність працівників на підприємстві скоротилася з 12 тис. до 4 тис. осіб.

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