"Залиш тапки під ОПУ": Інвестори "Укрбуду" пікетують Офіс Зеленського (ВІДЕО)

Сьогодні, 5 грудня, інвестори понад 20 житлових комплексів державної корпорації "Укрбуд" влаштували під будівлею Офісу президента акцію протесту з приводу зупинки будівництва об`єктів або перенесення термінів введення їх в експлуатацію на рік і більше.

Як повідомляє БІЗНЕС, учасники акції під назвою "Залиш тапки під Офісом Президента" принесли з собою капці і розклали їх прямо на асфальті.

Серед вкладників недобудованих будинків, зокрема, ветерани АТО, переселенці, багатодітні сім’ї, інваліди та громадяни іноземних держав.

Вони закликають главу держави захистити права інвесторів і втрутитися у ситуацію.

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