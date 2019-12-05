"Залиш тапки під ОПУ": Інвестори "Укрбуду" пікетують Офіс Зеленського (ВІДЕО)

Сьогодні, 5 грудня, інвестори понад 20 житлових комплексів державної корпорації "Укрбуд" влаштували під будівлею Офісу президента акцію протесту з приводу зупинки будівництва об`єктів або перенесення термінів введення їх в експлуатацію на рік і більше.
Як повідомляє БІЗНЕС, учасники акції під назвою "Залиш тапки під Офісом Президента" принесли з собою капці і розклали їх прямо на асфальті.
Серед вкладників недобудованих будинків, зокрема, ветерани АТО, переселенці, багатодітні сім’ї, інваліди та громадяни іноземних держав.
Вони закликають главу держави захистити права інвесторів і втрутитися у ситуацію.
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Нагадаємо:
- 19 вересня генеральний директор компанії "УкрбудДевелопмент" Олег Майборода повідомив, що екс-президент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась вийшов з будівельного бізнесу.
- 27 вересня CEO SAGA Development Андрій Вавриш заявив, що компанія не розглядає можливості поглинання "Корпорації "Укрбуд", злиття з нею або реалізацію спільних проєктів.
- 8 жовтня в Youcontrol повідомили, що частки в "Укрбуд Девелопмент" придбали топ-менеджер маловідомої компанії Євген Дікін та фермер Василь Польовий.
- На початку листопада радник мера Києва Віталія Кличка Маским Бахматов запевнив, що "Укрбуду" не загрожує банкрутство, оскільки туди зайшов новий інвестор.
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Інвестори, які придбали житло у 26 житлових комплексах Києва, що будуються під егідою "Укрбуду", звернулись до президента Володимира Зеленського з проханням посприяти у вирішенні ситуації з призупиненням будівництва об`єктів.
- Екскерівник корпорації "Укрбуд" Максим Микитась заявив, що корпорацію продали рестораторові Дмитру Федотенкову. Він збирається звернутися до правоохоронних органів, щоб повернути контроль над компанією.