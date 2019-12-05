Микитась хоче повернути контроль над "Укрбудом", який продали рестораторові (ВІДЕО)

Про це Микитась заявив в ефірі телеканалу "Прямий", інфомує БІЗНЕС.

Він повідомив, що гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода організував продаж активів девелоперської компанії рестораторові Дмитру Федотенкову, який є співвласником мережі Tarantino family. "У процесі пошуку інвесторів мною були підписані певні меморандуми, які в ЗМІ і в народі називають "понятійки", які не несуть за собою жодного юридичного оформлення, жодних юридичних наслідків. Більш того, на жаль, переважна більшість цих меморандумів надалі була підроблена, підроблений був мій підпис. Тобто, не були поставлені підписи на одній сторінці. Можна ж підсунути сюди що завгодно, що ми хочемо. Крім того, юридичного оформлення багатомільярдної компанії не було", – заявив забудовник.

Микитась стверджує, що "Укрбуд", як і раніше, належить йому. "Коли я був народним депутатом, за дорученням за трастовою угодою передав "Укрбуд" в управління Майбороді Олегу Григоровичу. Але я залишався бенефіціаром всіх основних компаній. Компанія "Укрбуд" об'єднує десятки компаній. Але основні – "Укрбуд Девелопмент" і "Укрбудінвест", – наголосив він.

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Водночас екскерівник "Укрбуду" заявляє, що на сьогоднішній день втратив контроль над компанією. "На сьогоднішній день я втратив як власник компанії всі активи. Це пан Федотенков, це пан Майборода. І ще хотів би підкреслити, є пан Мармиш, який був головним юристом, на людей якого дуже багато оформилося теж активів, що належать "Укрбуду". І ці три людини відповідальні перед інвесторами за те, що повинні добудувати і за рахунок яких коштів", – заявив Микитась.

За його словами, з компанії виведені активи з прибутковістю понад 4 млрд грн.

Він додав, що останній місяць намагався "достукатися до розсуду і розуму панів Мармиша, Федотенкова і Майбороди". "Але вже зараз я розумію, що цього ми не отримаємо. Тому що фактично отримую на сьогоднішній день не лише, так би мовити, "співробітництво" з правоохоронними органами", — сказав забудовник.

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