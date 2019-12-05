Малому бізнесу обіцяють дешеві кредити вже з 1 лютого

Кабінет міністрів готує до старту програму з підтримки мікро- та малого підприємництва.

Про це сказав прем’єрміністр України Олексій Гончарук, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Урядовий портал.

"Програма запрацює з 1 лютого 2020-го року. Її суть дуже проста — стимулювати появу нових підприємців та заохотити повертатись наших заробітчан додому й відкривати бізнес тут", — зазначив глава уряду.

За його словами, зараз напрацьовують всі необхідні рішення для запуску. Уже найближчим часом почнуть приймати заявки. А поки на сайті можна залишити запит, і коли програма запрацює, менеджери сконтактують щодо участі.

Обсяг кредиту — 1,5 млн грн на 5 років.

Читайте також:

"Повертайся та залишайся": Зеленський обіцяє 5% кредити для бізнесу (ВІДЕО)

The Детектор: Що робить влада для бізнесу

Гончарук також розповів, на яких умовах видаватимуться кредити:

- під 5% річних — якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця;

- під 7% річних — для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць (але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%!);

- під 9% річних — для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

Для участі знадобиться бізнес-план, якщо планується запускати справу з нуля, позитивна фінансово-кредитна репутація та платіжна дисципліна.

Також зазначається, що стартапи зможуть брати участь лише від початку своєї діяльності, а діючий бізнес — лише той, що працює мінімум 12 місяців. При цьому, сам учасник інвестує 20% власних коштів від усіх витрат.

Нагадаємо: