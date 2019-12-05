Україна має розробити Дорожню карту для подвоєння економіки за 5 років — Амелін

Індія з $2,7 ВВП трлн презентувала план подвоєння економіки за 5 років до $5 трлн, тоді як Україні досі не має Дорожньої карти для зростання економіки.

Про це повідомив у Facebook директор економічних програм Українського інституту майбутнього, співінвестор БІЗНЕС100 Анатолій Амелін, інформує БІЗНЕС.

"Це хороший приклад для наших теоретиків, які заполонили коридори влади, які не вірять у важливість стратегії для розвитку, точніше, не мають для цього достатньо досвіду. І в індусів вже є дорожня карта, ставку роблять на іноземні інвестиції. Хто небудь бачив Українську дорожню карту для подвоєння нашої мікроскопічної економіки за 5 років?", – зауважив Амелін.

Він зазначає, що влада Індії планує вкладати значні кошти в інфраструктуру, цифрову економіку, створення робочих місць. "Напередодні бюджету уряд повідомив, що Індія зупинить уповільнення зростання інвестицій, заощаджень та експорту, подібно до того, як Китай стимулював своє зростання. Уряд також пообіцяв надати податкові пільги та інші пільги для стимулювання стартапів, які допомагають створювати робочі місця, в яких потребує Індія", – заявили представники влади.

"До слова, величезна Індія зростає на 6-7% в рік", – додав Амелін.

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