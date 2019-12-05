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05
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У НБУ пояснили причини зміцнення гривні

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Сьогодні фундаментальні фактори зумовлюють надлишкову пропозицію валюти на українському ринку. Тому зміцнення гривні є природнім процесом.

Про це сказав заступник голови Національного банку Олег Чурій у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", коментуючи причини зміцнення національної валюти, інформує БІЗНЕС.

"Коли НБУ заявив про перехід до плаваючого курсоутворення, люди чомусь думали, що плаваюче курсоутворення – це коли гривня може лише послаблюватися. А насправді ми мали на увазі, що плаваюче курсоутворення – це коли гривня може рухатися в обидва напрямки. Наша політика сьогодні полягає в тому, що курс має формувати ринок. Національний банк бере участь в торгах лише для згладжування надмірних коливань або поповнення резервів, але в принципі не має наміру або мети втручатися в курсоутворення. Отже, гривня рухається в обидва напрямки, виходячи з попиту та пропозиції", – пояснив заступник голови НБУ.

За його словами, сьогодні фундаментальні фактори зумовлюють надлишкову пропозицію валюти на українському ринку. "За таких умов зміцнення гривні – це природній процес", — зазначив Чурій.

Серед причин надлишку валюти він назвав те, що Нацбанк придбав валюти на $1,3 млрд більше, ніж інвестували нерезиденти в ОВДП. "Тобто навіть без урахування іноземних інвестицій в державні облігації ми викупили такий самий обсяг валюти, як і в 2017-2018 роках", — сказав заступник голови НБУ.

 Також надлишкову пропозицію валюти спровокували традиційно високі для останніх років обсяги перерахувань від трудових мігрантів, а також зниження світових цін на енергетичні товари, насамперед, на нафту та газ, які дають змогу менше витрачати на імпорт.

"Але є й такий потужний фактор, як зростання в Україні продуктивності виробництва, зокрема, в сільському господарстві. Бізнес інвестує в нові технології, нарощує експорт та залучає нові інвестиції. Тож для валютного ринку це багатофакторна модель", — додав Чурій.

Нагадаємо, 26 листопада вперше за чотири роки курс долара впав нижче 24 грн.

НБУ курс долара Олег Чурій